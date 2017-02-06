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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:06
Первый написав:
Будете возить дитину в школу біля роботи.... в центр
як і решта жителів іпеней.
..., ага и узнаете как 1го сентября пробка начинается прямо возле подъезда)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:16
X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
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Alex6
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