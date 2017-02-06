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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1578157915801581

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Будете возить дитину в школу біля роботи.... в центр як і решта жителів іпеней.


..., ага и узнаете как 1го сентября пробка начинается прямо возле подъезда)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.


Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 05:13

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Ну, может и так.

Да. Это продолжение а не конец. Не будет при всем недвига тихой гаванью.

Ну, пока, лаунж в модных МОПах Вестероса играет. А я слоняюсь по ним как белый ходок с горящими глазами.

ЖК "Драконье стекло" поможет :)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 05:26

  X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.

Есть и другой путь - репетиторы. В школе всеже учитель работает с группой людей и пичкает их своим предметом, еще и топит за него как за самый важный. Но может одному достаточно общих знаний по математике и основной упор на английский, другому ребенку наоборот. А тут в гимназии напор сразу по всем предметам, может получится что лишь трата времени и засирание мозгов ненужным. Для некоторых общеобразовательная нормальная школа + репетитор выхлоп будет поболее.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 06:50

  Alex6 написав:
  X-Fresh написав:Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.


Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
чушь! Більшість вчених, політиків, значних торгашів - закінчили звичайні школи. Вибір ВУЗу - так,це принципово впливає на можливості подальшого росту. Особливо - для еміграції. Тому що інженерам, науковцям (математика, фізика, хімікам) в цій країні роботи абсолютно нічого.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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