Первый написав:Будете возить дитину в школу біля роботи.... в центр як і решта жителів іпеней.
..., ага и узнаете как 1го сентября пробка начинается прямо возле подъезда)
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:06
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
..., ага и узнаете как 1го сентября пробка начинается прямо возле подъезда)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
Додано: Суб 14 лип, 2018 05:13
ЖК "Драконье стекло" поможет
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 14 лип, 2018 05:26
Есть и другой путь - репетиторы. В школе всеже учитель работает с группой людей и пичкает их своим предметом, еще и топит за него как за самый важный. Но может одному достаточно общих знаний по математике и основной упор на английский, другому ребенку наоборот. А тут в гимназии напор сразу по всем предметам, может получится что лишь трата времени и засирание мозгов ненужным. Для некоторых общеобразовательная нормальная школа + репетитор выхлоп будет поболее.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 14 лип, 2018 06:50
чушь! Більшість вчених, політиків, значних торгашів - закінчили звичайні школи. Вибір ВУЗу - так,це принципово впливає на можливості подальшого росту. Особливо - для еміграції. Тому що інженерам, науковцям (математика, фізика, хімікам) в цій країні роботи абсолютно нічого.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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