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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:06
Первый написав:
Будете возить дитину в школу біля роботи.... в центр
як і решта жителів іпеней.
..., ага и узнаете как 1го сентября пробка начинается прямо возле подъезда)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:16
X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
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Alex6
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Додано: Суб 14 лип, 2018 05:13
airmax78 написав: ребе Нок написав: airmax78 написав:
Ну, может и так.
Да. Это продолжение а не конец. Не будет при всем недвига тихой гаванью.
Ну, пока, лаунж в модных МОПах Вестероса играет. А я слоняюсь по ним как белый ходок с горящими глазами.
ЖК "Драконье стекло" поможет
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Додано: Суб 14 лип, 2018 05:26
X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Есть и другой путь - репетиторы. В школе всеже учитель работает с группой людей и пичкает их своим предметом, еще и топит за него как за самый важный. Но может одному достаточно общих знаний по математике и основной упор на английский, другому ребенку наоборот. А тут в гимназии напор сразу по всем предметам, может получится что лишь трата времени и засирание мозгов ненужным. Для некоторых общеобразовательная нормальная школа + репетитор выхлоп будет поболее.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 06:50
Alex6 написав: X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
чушь! Більшість вчених, політиків, значних торгашів - закінчили звичайні школи. Вибір ВУЗу - так,це принципово впливає на можливості подальшого росту. Особливо - для еміграції. Тому що інженерам, науковцям (математика, фізика, хімікам) в цій країні роботи абсолютно нічого.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Суб 14 лип, 2018 07:18
Alex6 написав: X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
Ага. То ты не забудь нам рассказать умопомрачительную историю своей жизни как твойо дитйо закончит сш #9 и поступит в гарвард на стипендию)
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Додано: Суб 14 лип, 2018 07:21
ребе Нок написав: X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Есть и другой путь - репетиторы. В школе всеже учитель работает с группой людей и пичкает их своим предметом, еще и топит за него как за самый важный. Но может одному достаточно общих знаний по математике и основной упор на английский, другому ребенку наоборот. А тут в гимназии напор сразу по всем предметам, может получится что лишь трата времени и засирание мозгов ненужным. Для некоторых общеобразовательная нормальная школа + репетитор выхлоп будет поболее.
Можно сразу нанять репетитора по мойке дуп и по польскому.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 07:35
airmax78 написав: X-Fresh написав: airmax78 написав:
Меняю свою 2К прелесть в ЖК Голосеево с шикарным видом на однушку в ЦП с твоей доплатой.
Я согласен!!!! Доплачу сколько скажешь!!!!
Высылай сканы доков - мой нотариус подготовит сделку. Моя 2ка в Голосеево 86 квадратов. Твоя однушка в ЦП сколько? 43? С ремонтом, техникой и мебелью? Давай по 500 баксов на метре на разницу в площади, учитывая мое к тебе хорошее отношение.
Респект, ты подумай, твоему ребенку в эту школу ходить 10 лет!!! Каждый день хз из каких ипеней - из Изумрудного переться в почти центр. А потом - обратно. Это и дорого и опасно и времени куча будет тратиться. А так он вышел из подъезда и уже в школе. На обед - домой (язвы не будет). После уроков - сразу домой и за домашнее задание. Успеваемость повысится. С моей стороны это очень щедрое предложение. Но мне не жалко - все-таки это для детей, а дети - наше будущее.
Нет! У меня 52 метра и не 43!
Та и зачем ему домой ходить? Там индивидуальное меню на всю неделю. Кормят от завтрака до ужина. Домашнее задание тоже в школе делают. Я не хочу портить с сыном отношения делав домишку.
На вечер у нас есть более интересные занятия - Ролики, велики, барабан, гитара, кино, или лыжи в протасовом
Забирать со школы чадо в 12.00 и мучать его уроками, кормить, выгуливать или пускать все на самотёк - это удел нищих и жадных
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Додано: Суб 14 лип, 2018 07:44
Вчера только общался с ребенком, родители которого 5 лет учили в английском ВУЗе по экономике.
Помыкался по профессии сейчас чуть выше чем официант в Киеве.
А Вова премьер вообще ничего не заканчивал по сути и "Я Вам покажу как страной управлять"
Я не против престижных школ, но дети-мажоры в них и учатся. В НЛ пару лет назад на вертолете доставляли ребенка, видимо на контрольную очень спешили
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Додано: Суб 14 лип, 2018 07:49
Alex6 написав: X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
я из смт в 800 км от столицы поступил в КПИ на системный анализ(те кто в теме те поймут). Школа - не показатель.
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