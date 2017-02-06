Додано: Суб 14 лип, 2018 08:11

ребе Нок написав: Есть и другой путь - репетиторы. В школе всеже учитель работает с группой людей и пичкает их своим предметом, еще и топит за него как за самый важный. Но может одному достаточно общих знаний по математике и основной упор на английский, другому ребенку наоборот. А тут в гимназии напор сразу по всем предметам, может получится что лишь трата времени и засирание мозгов ненужным. Для некоторых общеобразовательная нормальная школа + репетитор выхлоп будет поболее. Есть и другой путь - репетиторы. В школе всеже учитель работает с группой людей и пичкает их своим предметом, еще и топит за него как за самый важный. Но может одному достаточно общих знаний по математике и основной упор на английский, другому ребенку наоборот. А тут в гимназии напор сразу по всем предметам, может получится что лишь трата времени и засирание мозгов ненужным. Для некоторых общеобразовательная нормальная школа + репетитор выхлоп будет поболее.

Я закончил обычную школу, помню как оно там было. Дети ходили/ходят от обычной школы, до одной из топовых школ Украины.Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка и насколько ему подходит именно эта школа. Хорошая школа с хорошими результатами всегда сопровождается большими нагрузками. Ребенок как лошадка, которую хлестают, чтобы она быстрей бежала. Одним это подходит, у других вызывает отторжение.Пришел к выводу, что инициатива к учебе должна исходить от ребенка, а задача школы и родителей его поддержать и обеспечить условия, а не загонять в стойло, не воспитывать синдром бессловестного исполнителя.PS Хорошая и частная школа это не обязательно одно и то же. Хорошая школа это та, которая дает большие нагрузки. Частная, зачастую, это обычная районная только с более приятными декорациями. В школе ребенок не выходит из "зоны комфорта", результаты ЗНО или английского получаются благодаря работе репетиторов, а записываются в плюс школе.