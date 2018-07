Додано: Суб 14 лип, 2018 08:03

Бывалый написав: В НЛ пару лет назад на вертолете доставляли ребенка, видимо на контрольную очень спешили В НЛ пару лет назад на вертолете доставляли ребенка, видимо на контрольную очень спешили



какой бородатый фейк)

это кино снимали, вертолет этот потом еще по городу целый день возили, от же ж любит наш народ такие сказки) какой бородатый фейк)это кино снимали, вертолет этот потом еще по городу целый день возили, от же ж любит наш народ такие сказки)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.