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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лип, 2018 07:54
Бывалый написав:
Вчера только общался с ребенком, родители которого 5 лет учили в английском ВУЗе по экономике.
Помыкался по профессии сейчас чуть выше чем официант в Киеве.
А Вова премьер вообще ничего не заканчивал по сути и "Я Вам покажу как страной управлять"
Я не против престижных школ, но дети-мажоры в них и учатся. В НЛ пару лет назад на вертолете доставляли ребенка, видимо на контрольную очень спешили
вірно! Народні депутати в більшості - бувші шкільні трієшники. І бізнесмени також щ того ж тіста.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Суб 14 лип, 2018 07:55
X-Fresh написав:
Я не хочу портить с сыном отношения делав домишку.
Ясно понятно чужой дядя тетя научит дитину не мыть дупы. Зато он расскажет в какой ложе смотрел финал ЛЧ.
У Вас точно есть дети, потому что класса с 4-го уроки заканчиваются ближе к 3 и потом зачастую кружок.
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Бывалый
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Додано: Суб 14 лип, 2018 07:57
Давайте якось за темою! Де рожевоокулярні блазні з байками про електриків і шоферів, що пачками скупляють житло в столиці біля метро???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:03
Бывалый написав:
В НЛ пару лет назад на вертолете доставляли ребенка, видимо на контрольную очень спешили
какой бородатый фейк)
это кино снимали, вертолет этот потом еще по городу целый день возили, от же ж любит наш народ такие сказки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:11
ребе Нок написав:
Есть и другой путь - репетиторы. В школе всеже учитель работает с группой людей и пичкает их своим предметом, еще и топит за него как за самый важный. Но может одному достаточно общих знаний по математике и основной упор на английский, другому ребенку наоборот. А тут в гимназии напор сразу по всем предметам, может получится что лишь трата времени и засирание мозгов ненужным. Для некоторых общеобразовательная нормальная школа + репетитор выхлоп будет поболее.
Я закончил обычную школу, помню как оно там было. Дети ходили/ходят от обычной школы, до одной из топовых школ Украины.
Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка и насколько ему подходит именно эта школа. Хорошая школа с хорошими результатами всегда сопровождается большими нагрузками. Ребенок как лошадка, которую хлестают, чтобы она быстрей бежала. Одним это подходит, у других вызывает отторжение.
Пришел к выводу, что инициатива к учебе должна исходить от ребенка, а задача школы и родителей его поддержать и обеспечить условия, а не загонять в стойло, не воспитывать синдром бессловестного исполнителя.
PS Хорошая и частная школа это не обязательно одно и то же. Хорошая школа это та, которая дает большие нагрузки. Частная, зачастую, это обычная районная только с более приятными декорациями. В школе ребенок не выходит из "зоны комфорта", результаты ЗНО или английского получаются благодаря работе репетиторов, а записываются в плюс школе.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:07
Vlad442 написав: ребе Нок написав:
Есть и другой путь - репетиторы. В школе всеже учитель работает с группой людей и пичкает их своим предметом, еще и топит за него как за самый важный. Но может одному достаточно общих знаний по математике и основной упор на английский, другому ребенку наоборот. А тут в гимназии напор сразу по всем предметам, может получится что лишь трата времени и засирание мозгов ненужным. Для некоторых общеобразовательная нормальная школа + репетитор выхлоп будет поболее.
Я закончил обычную школу, помню как оно там было. Дети ходили/ходят от обычной школы, до одной из топовых школ Украины.
Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка и насколько ему подходит именно эта школа. Хорошая школа с хорошими результатами всегда сопровождается большими нагрузками. Ребенок как лошадка, которую хлестают, чтобы она быстрей бежала. Одним это подходит, у других вызывает отторжение.
Пришел к выводу, что инициатива к учебе должна исходить от ребенка, а задача школы и родителей его поддержать и обеспечить условия, а не загонять в стойло, не воспитывать синдром бессловестного исполнителя.
PS Хорошая и частная школа это не обязательно одно и то же. Хорошая школа это та, которая дает большие нагрузки. Частная, зачастую, это обычная районная только с более приятными декорациями. В школе ребенок не выходит из "зоны комфорта", результаты ЗНО или английского получаются благодаря работе репетиторов, а записываются в плюс школе.
Это все так. Но вы вспомните наши школы. Это ад и трёш. Сейчас ребёнок идёт в первый класс а выйдет со школы в 2030 году. Школьная программа не менялась лет 40-50. С кем ребёнок сможет конкурировать в 2030 году? Только с мойщиками дуп
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X-Fresh
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:27
X-Fresh написав: Alex6 написав: X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
Ага. То ты не забудь нам рассказать умопомрачительную историю своей жизни как твойо дитйо закончит сш #9 и поступит в гарвард на стипендию)
Уже закончило. И поступило. ЗНО 190+
А что-б поступить в гарвард - в школу вообще можно не ходить, тока атестат надыбать.
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Alex6
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:28
PrimusInterPares написав: Alex6 написав: X-Fresh написав:
Когда вы ребёнка отдаёте в обручную школу - это даёте ему приговор быть неудачником по жизни и его основная работа это мыть дупы в поляндии.
Повна дурня. Школа - это не венец образования а только его начало. Посмотрите с каких школ поступают дети в Университет на топовые специальности.
я из смт в 800 км от столицы поступил в КПИ на системный анализ(те кто в теме те поймут). Школа - не показатель.
В каком году поступили(реально в 90е было несколько лет, когда профессура сливочное масло и сервелат ела на НГ и когда дипломники на кафедре выставлялись после защиты)?
Это я к тому, может к вашим знаниям довесок с СМТ какой мясистый был. Или звонок. Или просто фамилия у вас говорящая тогда была(в моей группе племянник Паши Л. учился после 3го курса, турнули его с эконома, АСУТП решил он в осваивать после академа).
А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.
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барабашов
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:33
X-Fresh написав:
Школьная программа не менялась лет 40-50. С кем ребёнок сможет конкурировать в 2030 году? Только с мойщиками дуп
Все равно все школы придерживаются гос стандартов, частная тут не панацея.
Те кто хочет реально учится - есть лицей 145 на Олимпийской, державный, бесплатный и объективно один из лучших в Киеве по учебным показателям.
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Alex6
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:35
X-Fresh написав:
Это все так. Но вы вспомните наши школы. Это ад и трёш. Сейчас ребёнок идёт в первый класс а выйдет со школы в 2030 году. Школьная программа не менялась лет 40-50. С кем ребёнок сможет конкурировать в 2030 году? Только с мойщиками дуп
Образование само по себе ничего не гарантирует. Эра "есть диплом инженера и ты уважаемый человек с гарантированным доходом выше среднего" закончилась 60-70 лет назад. Сейчас образование само по себе не дает оснований для социального лифта. Разве что айтишники, но и им формальное образование до лампочки.
На первый план выходит личностные качества человека. Ум, коммуникативность, целеустремленность. Их нужно в первую очередь развивать, а не напихивать знаниями. Ребенок должен жить в зоне комфорта и заниматься тем, что ему интересно, а родители должны поддерживать и не перегибать палку. Больше уделять внимания спорту, так как, если заниматься в разумных пределах, у детей спорт лучше развивает нужные навыки и адаптирует к взрослой жизни, чем нудная зубрежка неправильных глаголов.
Все это имхо. Как нет одинаковых детей, так нет и универсальных рецептов.
Еще момент. Чем больше человек преуспел в одном периоде жизни, тем сложней ему адаптироваться в других. Быть круглым отличником в школе (если это от труда, а не от гениальности) - этот зафиксировавшийся паттерн слабо помогает добиться успеха. Вундеркинды редко добиваются серьезных успехов. Пусть лучше звездный час придется на взрослую жизнь, чем на детство.
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Vlad442
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