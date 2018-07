Додано: Суб 14 лип, 2018 09:40

нда, поговорить у всех желание есть, вот тока не о чем - про школы вон скока уже флуда понаписывали

а база домика заинтересовала тока айрмакса, нуну

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 14 лип, 2018 09:43, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.