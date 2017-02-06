Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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X-Fresh написав:Это все так. Но вы вспомните наши школы. Это ад и трёш. Сейчас ребёнок идёт в первый класс а выйдет со школы в 2030 году. Школьная программа не менялась лет 40-50. С кем ребёнок сможет конкурировать в 2030 году? Только с мойщиками дуп
Образование само по себе ничего не гарантирует. Эра "есть диплом инженера и ты уважаемый человек с гарантированным доходом выше среднего" закончилась 60-70 лет назад. Сейчас образование само по себе не дает оснований для социального лифта. Разве что айтишники, но и им формальное образование до лампочки. На первый план выходит личностные качества человека. Ум, коммуникативность, целеустремленность. Их нужно в первую очередь развивать, а не напихивать знаниями. Ребенок должен жить в зоне комфорта и заниматься тем, что ему интересно, а родители должны поддерживать и не перегибать палку. Больше уделять внимания спорту, так как, если заниматься в разумных пределах, у детей спорт лучше развивает нужные навыки и адаптирует к взрослой жизни, чем нудная зубрежка неправильных глаголов. Все это имхо. Как нет одинаковых детей, так нет и универсальных рецептов.
Еще момент. Чем больше человек преуспел в одном периоде жизни, тем сложней ему адаптироваться в других. Быть круглым отличником в школе (если это от труда, а не от гениальности) - этот зафиксировавшийся паттерн слабо помогает добиться успеха. Вундеркинды редко добиваются серьезных успехов. Пусть лучше звездный час придется на взрослую жизнь, чем на детство.
Наша школа не развивает личные качества а убивает их
барабашов написав:А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.
Одно время для поддержания разговорных навыков я ходил на разговорные клубы в AEC. Видел американских преподавателей и наших. Уровень наших был на порядок выше, чем у американских. Заставить вас преподавать русский, сможете сравниться с профи высоко уровня? Носитель языка умеет хорошо говорить, а не учить. Он пропускает много нюансов, которые для него сами собой разумеющиеся, а наш фиксирует на них внимание, объясняет. Послушать же натуральную речь в век интернета не составляет труда. Радио, фильмы, подкасты.
барабашов написав:кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.
да ерунда это - читай да фильмы смотри в оригинала, носитель языка был нужен шоп поставить произношение да натаскать в разговорной лексике мне двухгодичных государственных курсов иностранных языков вполне хватило для самостоятельного поступления ну и плюс канешна несанкционированное общение с иностранцами, гг)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 14 лип, 2018 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
X-Fresh написав:Как думаете 5 отдельных уроков английского и 2 предмета на англ языке в неделю для первоклассника достаточно? Или ещё репетитора Брать?
Это не тот случай, когда количество переходит в качество. Если не отстающий, то не стоит. Тут главное не перегнуть палку и не отбить интерес. Я скептически отношусь к способности ребенка до 12 лет хорошо выучить английский (конечно есть исключения). Это нудная работа, которую нужно делать из внутренних побуждений, а не из под палки. Если ребенку в раннем возрасте отбить охоту, открыть ему правду, что это нудно и скучно, то он не захочет заниматься им в более продуктивном возрасте. У меня так произошло со старшим. Английскому нельзя научить, ему можно только научиться.
X-Fresh написав:Как думаете 5 отдельных уроков английского и 2 предмета на англ языке в неделю для первоклассника достаточно? Или ещё репетитора Брать?
Это не тот случай, когда количество переходит в качество. Если не отстающий, то не стоит. Тут главное не перегнуть палку и не отбить интерес. Я скептически отношусь к способности ребенка до 12 лет хорошо выучить английский (конечно есть исключения). Это нудная работа, которую нужно делать из внутренних побуждений, а не из под палки. Если ребенку в раннем возрасте отбить охоту, открыть ему правду, что это нудно и скучно, то он не захочет заниматься им в более продуктивном возрасте. У меня так произошло со старшим. Английскому нельзя научить, ему можно только научиться.
ничему из под палки научить нельзя, если речь о знаниях, а шо касается иностранных языков - снова вы пальцем в небо попали - в детском возрасте языки на ура заходят, мои в 10 спокойно на английском шпарили, да и не только на английском
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.