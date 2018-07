Додано: Суб 14 лип, 2018 10:05

Vlad442 написав: X-Fresh написав: Как думаете 5 отдельных уроков английского и 2 предмета на англ языке в неделю для первоклассника достаточно? Или ещё репетитора Брать? Как думаете 5 отдельных уроков английского и 2 предмета на англ языке в неделю для первоклассника достаточно? Или ещё репетитора Брать?

Это не тот случай, когда количество переходит в качество. Если не отстающий, то не стоит.

Тут главное не перегнуть палку и не отбить интерес. Я скептически отношусь к способности ребенка до 12 лет хорошо выучить английский (конечно есть исключения). Это нудная работа, которую нужно делать из внутренних побуждений, а не из под палки.

Если ребенку в раннем возрасте отбить охоту, открыть ему правду, что это нудно и скучно, то он не захочет заниматься им в более продуктивном возрасте. У меня так произошло со старшим.

ничему из под палки научить нельзя, если речь о знаниях, а шо касается иностранных языков - снова вы пальцем в небо попали - в детском возрасте языки на ура заходят, мои в 10 спокойно на английском шпарили, да и не только на английском ничему из под палки научить нельзя, если речь о знаниях, а шо касается иностранных языков - снова вы пальцем в небо попали - в детском возрасте языки на ура заходят, мои в 10 спокойно на английском шпарили, да и не только на английском

