Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав:Как думаете 5 отдельных уроков английского и 2 предмета на англ языке в неделю для первоклассника достаточно? Или ещё репетитора Брать?
Это не тот случай, когда количество переходит в качество. Если не отстающий, то не стоит. Тут главное не перегнуть палку и не отбить интерес. Я скептически отношусь к способности ребенка до 12 лет хорошо выучить английский (конечно есть исключения). Это нудная работа, которую нужно делать из внутренних побуждений, а не из под палки. Если ребенку в раннем возрасте отбить охоту, открыть ему правду, что это нудно и скучно, то он не захочет заниматься им в более продуктивном возрасте. У меня так произошло со старшим. Английскому нельзя научить, ему можно только научиться.
X-Fresh написав:Как думаете 5 отдельных уроков английского и 2 предмета на англ языке в неделю для первоклассника достаточно? Или ещё репетитора Брать?
Это не тот случай, когда количество переходит в качество. Если не отстающий, то не стоит. Тут главное не перегнуть палку и не отбить интерес. Я скептически отношусь к способности ребенка до 12 лет хорошо выучить английский (конечно есть исключения). Это нудная работа, которую нужно делать из внутренних побуждений, а не из под палки. Если ребенку в раннем возрасте отбить охоту, открыть ему правду, что это нудно и скучно, то он не захочет заниматься им в более продуктивном возрасте. У меня так произошло со старшим. Английскому нельзя научить, ему можно только научиться.
ничему из под палки научить нельзя, если речь о знаниях, а шо касается иностранных языков - снова вы пальцем в небо попали - в детском возрасте языки на ура заходят, мои в 10 спокойно на английском шпарили, да и не только на английском
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:а шо касается иностранных языков - снова вы пальцем в небо попали - в детском возрасте языки на ура заходят, мои в 10 спокойно на английском шпарили, да и не только на английском
Я оговорил, что все дети разные. Основной месседж был в том, чтобы не перегнуть палку. Кстати мой в 10 лет тоже "спокойно на английском шпарил" на своем детском уровне (Драйзера в оригинале не читал), а потом пропал интерес и с годами все забылось.
Грйс-мэн написав:Рожево-окулярникам интереснее обсуждать изучение иностранных языков для свала заграницу, или хотя бы отправки туда детей. Буит.даражать!
Мы живем в глобальном мире. Знание английского это сейчас просто элемент грамотности для образованного человека, а не достижение. В любой области на английском значительно больше информации, чем на русском, а учитывая тенденцию к уменьшению русскоговорящего мира...
X-Fresh написав:Сколько вашему сейчас? Где учится? Чем занимается?
Не хочется выносить на форум всю грустную историю моей жизни. Давайте лучше о недвижимости.
Как я понял, в Киеве бесплатное образование осталось только в районах, где мало новостроек? В остальных случаях или дорого, или ездить через полгорода? Зачем тогда люди покупают эти новостройки, если там неудобно жить, если нет инфраструктуры? Чтобы сэкономить пару тысяч зимой на отоплении?
барабашов написав:В каком году поступили(реально в 90е было несколько лет, когда профессура сливочное масло и сервелат ела на НГ и когда дипломники на кафедре выставлялись после защиты)? Это я к тому, может к вашим знаниям довесок с СМТ какой мясистый был. Или звонок. Или просто фамилия у вас говорящая тогда была(в моей группе племянник Паши Л. учился после 3го курса, турнули его с эконома, АСУТП решил он в осваивать после академа). А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.
поступил в 2005, закончил в 2011. Бюджет.я не хочу вдаваться в детали про "довесок" но на бойлер мы собирали год. Закончил с средним балом 4 - работал начиная с 3го курса
барабашов написав:В каком году поступили(реально в 90е было несколько лет, когда профессура сливочное масло и сервелат ела на НГ и когда дипломники на кафедре выставлялись после защиты)? Это я к тому, может к вашим знаниям довесок с СМТ какой мясистый был. Или звонок. Или просто фамилия у вас говорящая тогда была(в моей группе племянник Паши Л. учился после 3го курса, турнули его с эконома, АСУТП решил он в осваивать после академа). А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.
поступил в 2005, закончил в 2011. Бюджет.я не хочу вдаваться в детали про "довесок" но на бойлер мы собирали год. Закончил с средним балом 4 - работал начиная с 3го курса
Я на рейбени вже 5 років збираю і назбирати не можу:-( Школа в комфорттауні. Новий навчальний рік. 220 кгрн....
барабашов написав:В каком году поступили(реально в 90е было несколько лет, когда профессура сливочное масло и сервелат ела на НГ и когда дипломники на кафедре выставлялись после защиты)? Это я к тому, может к вашим знаниям довесок с СМТ какой мясистый был. Или звонок. Или просто фамилия у вас говорящая тогда была(в моей группе племянник Паши Л. учился после 3го курса, турнули его с эконома, АСУТП решил он в осваивать после академа). А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.
поступил в 2005, закончил в 2011. Бюджет.я не хочу вдаваться в детали про "довесок" но на бойлер мы собирали год. Закончил с средним балом 4 - работал начиная с 3го курса
Я на рейбени вже 5 років збираю і назбирати не можу:-( Школа в комфорттауні. Новий навчальний рік. 220 кгрн....
В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?
Viktor написав:В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?
Коли вже в АТБ будуть ковбасу дохтурську що по червоних цінниках продавати в розстрочку хоча б на 3 місяці?