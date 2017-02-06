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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:56

  X-Fresh написав:Как думаете 5 отдельных уроков английского и 2 предмета на англ языке в неделю для первоклассника достаточно? Или ещё репетитора Брать?

Это не тот случай, когда количество переходит в качество. Если не отстающий, то не стоит.
Тут главное не перегнуть палку и не отбить интерес. Я скептически отношусь к способности ребенка до 12 лет хорошо выучить английский (конечно есть исключения). Это нудная работа, которую нужно делать из внутренних побуждений, а не из под палки.
Если ребенку в раннем возрасте отбить охоту, открыть ему правду, что это нудно и скучно, то он не захочет заниматься им в более продуктивном возрасте. У меня так произошло со старшим.
Английскому нельзя научить, ему можно только научиться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:05

  Vlad442 написав:
  X-Fresh написав:Как думаете 5 отдельных уроков английского и 2 предмета на англ языке в неделю для первоклассника достаточно? Или ещё репетитора Брать?

Это не тот случай, когда количество переходит в качество. Если не отстающий, то не стоит.
Тут главное не перегнуть палку и не отбить интерес. Я скептически отношусь к способности ребенка до 12 лет хорошо выучить английский (конечно есть исключения). Это нудная работа, которую нужно делать из внутренних побуждений, а не из под палки.
Если ребенку в раннем возрасте отбить охоту, открыть ему правду, что это нудно и скучно, то он не захочет заниматься им в более продуктивном возрасте. У меня так произошло со старшим.
Английскому нельзя научить, ему можно только научиться.


ничему из под палки научить нельзя, если речь о знаниях, а шо касается иностранных языков - снова вы пальцем в небо попали - в детском возрасте языки на ура заходят, мои в 10 спокойно на английском шпарили, да и не только на английском
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:16

  kingkongovets написав:а база домика заинтересовала тока айрмакса, нуну


ему актуально...

а местным инвесторам и без домика ясно что сейчас плохое время как для покупки так и для продажи. В ближайшее время будет дорожать и сейчас мы в середине этого пути.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а шо касается иностранных языков - снова вы пальцем в небо попали - в детском возрасте языки на ура заходят, мои в 10 спокойно на английском шпарили, да и не только на английском

Я оговорил, что все дети разные. Основной месседж был в том, чтобы не перегнуть палку.
Кстати мой в 10 лет тоже "спокойно на английском шпарил" на своем детском уровне (Драйзера в оригинале не читал), а потом пропал интерес и с годами все забылось.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Грйс-мэн написав:Рожево-окулярникам интереснее обсуждать изучение иностранных языков для свала заграницу, или хотя бы отправки туда детей.
Буит.даражать!

Мы живем в глобальном мире. Знание английского это сейчас просто элемент грамотности для образованного человека, а не достижение.
В любой области на английском значительно больше информации, чем на русском, а учитывая тенденцию к уменьшению русскоговорящего мира...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  X-Fresh написав:Сколько вашему сейчас? Где учится? Чем занимается?

Не хочется выносить на форум всю грустную историю моей жизни.
Давайте лучше о недвижимости.

Как я понял, в Киеве бесплатное образование осталось только в районах, где мало новостроек? В остальных случаях или дорого, или ездить через полгорода? Зачем тогда люди покупают эти новостройки, если там неудобно жить, если нет инфраструктуры? Чтобы сэкономить пару тысяч зимой на отоплении?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:03

  барабашов написав:В каком году поступили(реально в 90е было несколько лет, когда профессура сливочное масло и сервелат ела на НГ и когда дипломники на кафедре выставлялись после защиты)?
Это я к тому, может к вашим знаниям довесок с СМТ какой мясистый был. Или звонок. Или просто фамилия у вас говорящая тогда была(в моей группе племянник Паши Л. учился после 3го курса, турнули его с эконома, АСУТП решил он в осваивать после академа).
А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.

поступил в 2005, закончил в 2011. Бюджет.я не хочу вдаваться в детали про "довесок" но на бойлер мы собирали год. Закончил с средним балом 4 - работал начиная с 3го курса
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:22

  PrimusInterPares написав:
  барабашов написав:В каком году поступили(реально в 90е было несколько лет, когда профессура сливочное масло и сервелат ела на НГ и когда дипломники на кафедре выставлялись после защиты)?
Это я к тому, может к вашим знаниям довесок с СМТ какой мясистый был. Или звонок. Или просто фамилия у вас говорящая тогда была(в моей группе племянник Паши Л. учился после 3го курса, турнули его с эконома, АСУТП решил он в осваивать после академа).
А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.

поступил в 2005, закончил в 2011. Бюджет.я не хочу вдаваться в детали про "довесок" но на бойлер мы собирали год. Закончил с средним балом 4 - работал начиная с 3го курса

Я на рейбени вже 5 років збираю і назбирати не можу:-(
Школа в комфорттауні. Новий навчальний рік. 220 кгрн....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:48

  Первый написав:
  PrimusInterPares написав:
  барабашов написав:В каком году поступили(реально в 90е было несколько лет, когда профессура сливочное масло и сервелат ела на НГ и когда дипломники на кафедре выставлялись после защиты)?
Это я к тому, может к вашим знаниям довесок с СМТ какой мясистый был. Или звонок. Или просто фамилия у вас говорящая тогда была(в моей группе племянник Паши Л. учился после 3го курса, турнули его с эконома, АСУТП решил он в осваивать после академа).
А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.

поступил в 2005, закончил в 2011. Бюджет.я не хочу вдаваться в детали про "довесок" но на бойлер мы собирали год. Закончил с средним балом 4 - работал начиная с 3го курса

Я на рейбени вже 5 років збираю і назбирати не можу:-(
Школа в комфорттауні. Новий навчальний рік. 220 кгрн....


В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Viktor написав:В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?

Коли вже в АТБ будуть ковбасу дохтурську що по червоних цінниках продавати в розстрочку хоча б на 3 місяці?
Faceless
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