Vlad442 написав:

X-Fresh написав: Это все так. Но вы вспомните наши школы. Это ад и трёш. Сейчас ребёнок идёт в первый класс а выйдет со школы в 2030 году. Школьная программа не менялась лет 40-50. С кем ребёнок сможет конкурировать в 2030 году? Только с мойщиками дуп Это все так. Но вы вспомните наши школы. Это ад и трёш. Сейчас ребёнок идёт в первый класс а выйдет со школы в 2030 году. Школьная программа не менялась лет 40-50. С кем ребёнок сможет конкурировать в 2030 году? Только с мойщиками дуп

Образование само по себе ничего не гарантирует. Эра "есть диплом инженера и ты уважаемый человек с гарантированным доходом выше среднего" закончилась 60-70 лет назад. Сейчас образование само по себе не дает оснований для социального лифта. Разве что айтишники, но и им формальное образование до лампочки.На первый план выходит личностные качества человека. Ум, коммуникативность, целеустремленность. Их нужно в первую очередь развивать, а не напихивать знаниями. Ребенок должен жить в зоне комфорта и заниматься тем, что ему интересно, а родители должны поддерживать и не перегибать палку. Больше уделять внимания спорту, так как, если заниматься в разумных пределах, у детей спорт лучше развивает нужные навыки и адаптирует к взрослой жизни, чем нудная зубрежка неправильных глаголов.Все это имхо. Как нет одинаковых детей, так нет и универсальных рецептов.Еще момент. Чем больше человек преуспел в одном периоде жизни, тем сложней ему адаптироваться в других. Быть круглым отличником в школе (если это от труда, а не от гениальности) - этот зафиксировавшийся паттерн слабо помогает добиться успеха. Вундеркинды редко добиваются серьезных успехов. Пусть лучше звездный час придется на взрослую жизнь, чем на детство.