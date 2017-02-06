Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PrimusInterPares написав:...на бойлер мы собирали год. Закончил с средним балом 4 - работал начиная с 3го курса
Я на рейбени вже 5 років збираю і назбирати не можу:-( Школа в комфорттауні. Новий навчальний рік. 220 кгрн....
В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?
Поступила информация от от немецкоязычных и украинских источников что немцы ходят открывать рынок труда для граждан Украины. Нормальная практика по безвизу, удачный опыт Польши и нехватка работников в Германии подтолкнули. Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было. Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.
Немного освобожусь провентилирую вопрос. Если действительно правда, все мое дальнее семейство перебереться нах Дейчланд одним из первых. Ждем забитых окон.
барабашов написав:В каком году поступили(реально в 90е было несколько лет, когда профессура сливочное масло и сервелат ела на НГ и когда дипломники на кафедре выставлялись после защиты)? Это я к тому, может к вашим знаниям довесок с СМТ какой мясистый был. Или звонок. Или просто фамилия у вас говорящая тогда была(в моей группе племянник Паши Л. учился после 3го курса, турнули его с эконома, АСУТП решил он в осваивать после академа). А так конечно желание учится перевешивает всех репетиторов, кроме ин.яза конечно,там носитель языка надрачивать должен.
поступил в 2005, закончил в 2011. Бюджет.я не хочу вдаваться в детали про "довесок" но на бойлер мы собирали год. Закончил с средним балом 4 - работал начиная с 3го курса
Я на рейбени вже 5 років збираю і назбирати не можу:-( Школа в комфорттауні. Новий навчальний рік. 220 кгрн....
К чему? человек высказал предположение что я поступал за что то -я ненавязчиво показал что не было такой возможности. Купите рейбены на амазоне - начнете блистать на пару лет раньше. школы по 220 панацея если все сложиться как у гончаренко и их подобным, а обычно без отцовской протекции голодные ребятки с регионов съедают расслабленых деток победителей по жизни
Хомякоид написав:Поступила информация от от немецкоязычных и украинских источников что немцы ходят открывать рынок труда для граждан Украины. Нормальная практика по безвизу, удачный опыт Польши и нехватка работников в Германии подтолкнули. Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было. Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.
Немного освобожусь провентилирую вопрос. Если действительно правда, все мое дальнее семейство перебереться нах Дейчланд одним из первых. Ждем забитых окон.
Вести с полей (знакомый рассказал): собственник (он же тренер) закрыл спортзал в Киеве, и уехал с женой на ПМЖ в USA (к сыну).
Хомякоид написав:Немного освобожусь провентилирую вопрос. Если действительно правда, все мое дальнее семейство перебереться нах Дейчланд одним из первых. Ждем забитых окон.
Хомякоид написав:Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было. Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.
Все дальнее семейство переберется разнорабочими? И что с Чабанами?
Старшее поколение разнорабочими, младшее в универы, работать на каникулах, уже сейчас учат активно немецкий, самое младшее в немецкие школы, что-бы с детсва выучить язык. Уже видел такие семьи с Молдавии которые получили румынские паспорта и осели в Германии. Папа с мамой разнорабочие, старшее чадо со мной в универе, младшее в гимназии. Если действительно откроют рынок труда, Чабанчики буду сливать, теряется даже призрачная надежда на рост.
Кто не купил, советую не спешить. Как бы потом не пришлось бросать это хозяйство.
Хомякоид написав:Немного освобожусь провентилирую вопрос. Если действительно правда, все мое дальнее семейство перебереться нах Дейчланд одним из первых. Ждем забитых окон.
Хомякоид написав:Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было. Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.
Все дальнее семейство переберется разнорабочими? И что с Чабанами?
Старшее поколение разнорабочими, младшее в универы, работать на каникулах, уже сейчас учат активно немецкий, самое младшее в немецкие школы, что-бы с детсва выучить язык. Уже видел такие семьи с Молдавии которые получили румынские паспорта и осели в Германии. Папа с мамой разнорабочие, старшее чадо со мной в универе, младшее в гимназии. Если действительно откроют рынок труда, Чабанчики буду сливать, теряется даже призрачная надежда на рост.
Кто не купил, советую не спешить. Как бы потом не пришлось бросать это хозяйство.
Когда будете бросать, напишите мне первому плз. Я заберу.
X-Fresh написав:Это все так. Но вы вспомните наши школы. Это ад и трёш. Сейчас ребёнок идёт в первый класс а выйдет со школы в 2030 году. Школьная программа не менялась лет 40-50. С кем ребёнок сможет конкурировать в 2030 году? Только с мойщиками дуп
Образование само по себе ничего не гарантирует. Эра "есть диплом инженера и ты уважаемый человек с гарантированным доходом выше среднего" закончилась 60-70 лет назад. Сейчас образование само по себе не дает оснований для социального лифта. Разве что айтишники, но и им формальное образование до лампочки. На первый план выходит личностные качества человека. Ум, коммуникативность, целеустремленность. Их нужно в первую очередь развивать, а не напихивать знаниями. Ребенок должен жить в зоне комфорта и заниматься тем, что ему интересно, а родители должны поддерживать и не перегибать палку. Больше уделять внимания спорту, так как, если заниматься в разумных пределах, у детей спорт лучше развивает нужные навыки и адаптирует к взрослой жизни, чем нудная зубрежка неправильных глаголов. Все это имхо. Как нет одинаковых детей, так нет и универсальных рецептов.
Еще момент. Чем больше человек преуспел в одном периоде жизни, тем сложней ему адаптироваться в других. Быть круглым отличником в школе (если это от труда, а не от гениальности) - этот зафиксировавшийся паттерн слабо помогает добиться успеха. Вундеркинды редко добиваются серьезных успехов. Пусть лучше звездный час придется на взрослую жизнь, чем на детство.
Вся система мирового образования от низшего до высшего направлена на производство наемных работников, а не на производство богатых людей. Даже в США многие уже осознали, что дипломы о высшем образовании обесценились, их чрезмерно много и их так много не нужно. В эру интернета, когда любая информация получается простым нажатием клавиши, сидя дома на диване, забивание головы тоннами знаний 99%, которых никогда в жизни не пригодятся и сразу забываются, потеряло смысл и сильно демотивирует. Молодых людей нужно учить основам бизнеса и инвестирования, учить их быть финансово грамотными, практическим жизненным навыкам, а не премудростям, например, алгебры. Большинство самых богатых людей США не имеют диплома о высшем образовании, но они заядлые книгочеи и постоянно занимаются самообразованием или иногда обращаются за советами к специалистам с дипломами о высшем образовании. Знания люди должны получать самостоятельно, по велению души и практической необходимости.
Первый написав:Я на рейбени вже 5 років збираю і назбирати не можу:-( Школа в комфорттауні. Новий навчальний рік. 220 кгрн....
В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?
На рынке КРЖН игроков прибывает...
Копейка рубль бережет. А рэйбены с диоптириями - это 0.5 квадрата в Оранже.