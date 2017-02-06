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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:49
OzzyR
Но не дороже 100та аренд.
А аренда там с осени(газ "па11", отопление "100500за метр") - коммуналь минус зарплата сторожа на этаже с забитыми окнами.
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барабашов
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:04
airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
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OzzyR
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:48
OzzyR написав: airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
Не палитесь, а то и вас забанят.
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airmax78
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