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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:49
OzzyR
Но не дороже 100та аренд.
А аренда там с осени(газ "па11", отопление "100500за метр") - коммуналь минус зарплата сторожа на этаже с забитыми окнами.
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барабашов
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:04
airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
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OzzyR
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:48
OzzyR написав: airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
Не палитесь, а то и вас забанят.
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airmax78
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:53
OzzyR написав: airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
Оззи, жги дальше про образование!
Макс, чё и ЛС заблокировали?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Суб 14 лип, 2018 14:44
Прохожий написав: OzzyR написав: airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
Оззи, жги дальше про образование!
Макс, чё и ЛС заблокировали?
Наглухо. Весь выходной из-за этого под откос пошел. Вчера уснуть не мог - все думал, не продешевил ли я с обменом. Сегодня с утра всех на уши поднял. И вот, пожалуйста. Ни ответа, ни привета.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:10
Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
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airmax78
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:20
airmax78 написав:
Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
Лучший бассейн - антлантический океан, на крайняк - Средиземное море
А те мочесборники что вы назвали, я даже за большие деньги туда не пойду
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OzzyR
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