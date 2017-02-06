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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1582158315841585

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:49

OzzyR
Но не дороже 100та аренд.
А аренда там с осени(газ "па11", отопление "100500за метр") - коммуналь минус зарплата сторожа на этаже с забитыми окнами.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:04

  airmax78 написав:Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?

Забанили единственного адекватного участника(
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:48

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?

Забанили единственного адекватного участника(

Не палитесь, а то и вас забанят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:53

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?

Забанили единственного адекватного участника(

Оззи, жги дальше про образование!

Макс, чё и ЛС заблокировали?

:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:44

  Прохожий написав:
  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?

Забанили единственного адекватного участника(

Оззи, жги дальше про образование!

Макс, чё и ЛС заблокировали?

:mrgreen:

Наглухо. Весь выходной из-за этого под откос пошел. Вчера уснуть не мог - все думал, не продешевил ли я с обменом. Сегодня с утра всех на уши поднял. И вот, пожалуйста. Ни ответа, ни привета.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 15:20

  airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.

Лучший бассейн - антлантический океан, на крайняк - Средиземное море
А те мочесборники что вы назвали, я даже за большие деньги туда не пойду
OzzyR
 
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