airmax78 написав: Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.



бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант

правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку

