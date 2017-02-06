Дядюшка Скрудж написав:

Вся система мирового образования от низшего до высшего направлена на производство наемных работников, а не на производство богатых людей. Даже в США многие уже осознали, что дипломы о высшем образовании обесценились, их чрезмерно много и их так много не нужно. В эру интернета, когда любая информация получается простым нажатием клавиши, сидя дома на диване, забивание головы тоннами знаний 99%, которых никогда в жизни не пригодятся и сразу забываются, потеряло смысл и сильно демотивирует. Молодых людей нужно учить основам бизнеса и инвестирования, учить их быть финансово грамотными, практическим жизненным навыкам, а не премудростям, например, алгебры.Большинство самых богатых людей США не имеют диплома о высшем образовании, но они заядлые книгочеи и постоянно занимаются самообразованием или иногда обращаются за советами к специалистам с дипломами о высшем образовании. Знания люди должны получать самостоятельно, по велению души и практической необходимости.