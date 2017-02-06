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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лип, 2018 12:49
OzzyR
Но не дороже 100та аренд.
А аренда там с осени(газ "па11", отопление "100500за метр") - коммуналь минус зарплата сторожа на этаже с забитыми окнами.
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барабашов
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Додано: Суб 14 лип, 2018 12:55
Дядюшка Скрудж написав:
Вся система мирового образования от низшего до высшего направлена на производство наемных работников, а не на производство богатых людей. Даже в США многие уже осознали, что дипломы о высшем образовании обесценились, их чрезмерно много и их так много не нужно. В эру интернета, когда любая информация получается простым нажатием клавиши, сидя дома на диване, забивание головы тоннами знаний 99%, которых никогда в жизни не пригодятся и сразу забываются, потеряло смысл и сильно демотивирует. Молодых людей нужно учить основам бизнеса и инвестирования, учить их быть финансово грамотными, практическим жизненным навыкам, а не премудростям, например, алгебры.
Большинство самых богатых людей США не имеют диплома о высшем образовании, но они заядлые книгочеи и постоянно занимаются самообразованием или иногда обращаются за советами к специалистам с дипломами о высшем образовании. Знания люди должны получать самостоятельно, по велению души и практической необходимости.
О! 100%!!! Даже не 99, а именно 100% контингента разливаек и генделыков в этом были всегда уверенны и морально поддерживают Вас на пути к богатству.
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m_k_galaburda
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:48
OzzyR написав: airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
Не палитесь, а то и вас забанят.
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airmax78
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:53
OzzyR написав: airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
Оззи, жги дальше про образование!
Макс, чё и ЛС заблокировали?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 14 лип, 2018 14:44
Прохожий написав: OzzyR написав: airmax78 написав:
Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Забанили единственного адекватного участника(
Оззи, жги дальше про образование!
Макс, чё и ЛС заблокировали?
Наглухо. Весь выходной из-за этого под откос пошел. Вчера уснуть не мог - все думал, не продешевил ли я с обменом. Сегодня с утра всех на уши поднял. И вот, пожалуйста. Ни ответа, ни привета.
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airmax78
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:10
Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
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airmax78
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:20
airmax78 написав:
Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
Лучший бассейн - антлантический океан, на крайняк - Средиземное море
А те мочесборники что вы назвали, я даже за большие деньги туда не пойду
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OzzyR
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:41
airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант
правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:51
Я когда-то пришел в свой бассейн, а он зеленый. Пересилив себя, проплыл 100 метров и поняв, что брезгливость побеждает, вышел, пошел к администратору, забрал деньги и ушел.
Мне сказали, что так выглядит обычная вода из водопровода, в которую не успели набухать реагентов.
Лучше поплавать в визуально чистой воде, потом помыться в душе.
Вы же поняли идею, что, если вы наполните большой бассейн водой из душа в своей квартире, то вы не захотите там плавать.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Суб 14 лип, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:51
airmax78 написав:Ну зачем забанили Х-Фреша?! Это не Респект был. 120%! Вот как мне теперь с ним связаться? А у нас сделка на сегодня планировалась! Давайте я заплачу за его разблокировку?
Ваш плач ему не поможет
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Faceless
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