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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1583158415851586

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  OzzyR написав:Лучший бассейн - антлантический океан, на крайняк - Средиземное море
А те мочесборники что вы назвали, я даже за большие деньги туда не пойду

Вы путаете бассейн и ванну. Бассейн это спортивный снаряд. Если человек привык к определенному формату - дорожки, полоса внизу, чистая вода, то он не сможет плавать в привычном режиме ни в атлантике, где холодно, что боишься, как бы сердце не прихватило, ни в сверхсоленом Средиземном море. Невозможно плыть на скорости не хлебнув воды. Поэтому для любителей плавания, а не купания, только обычный стандартный бассейн.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу гастарбайтеров. Мы живем в глобальном мире, пусть и на окраине (это лучше, чем под российским протектратом, пусть на моменте и беднее).
В матче Бельгия-Англия на поле 19 игроков английской премьер лиги. При этом англичане, представленные в сборной, не ведущие игроки в своих клубах, а игроки из маленькой Бельгии выглядят получше. Гастарбайтеры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:33

  Viktor написав:В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?

Фiнансова дiсцiплiна хромае на 4 ноги.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:45

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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