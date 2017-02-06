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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:05
OzzyR написав:
Лучший бассейн - антлантический океан, на крайняк - Средиземное море
А те мочесборники что вы назвали, я даже за большие деньги туда не пойду
Вы путаете бассейн и ванну. Бассейн это спортивный снаряд. Если человек привык к определенному формату - дорожки, полоса внизу, чистая вода, то он не сможет плавать в привычном режиме ни в атлантике, где холодно, что боишься, как бы сердце не прихватило, ни в сверхсоленом Средиземном море. Невозможно плыть на скорости не хлебнув воды. Поэтому для любителей плавания, а не купания, только обычный стандартный бассейн.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 16:13
По поводу гастарбайтеров. Мы живем в глобальном мире, пусть и на окраине (это лучше, чем под российским протектратом, пусть на моменте и беднее).
В матче Бельгия-Англия на поле 19 игроков английской премьер лиги. При этом англичане, представленные в сборной, не ведущие игроки в своих клубах, а игроки из маленькой Бельгии выглядят получше. Гастарбайтеры.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 16:33
Viktor написав:
В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?
Фiнансова дiсцiплiна хромае на 4 ноги.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 16:45
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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