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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1584158515861587>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  OzzyR написав:Лучший бассейн - антлантический океан, на крайняк - Средиземное море
А те мочесборники что вы назвали, я даже за большие деньги туда не пойду

Вы путаете бассейн и ванну. Бассейн это спортивный снаряд. Если человек привык к определенному формату - дорожки, полоса внизу, чистая вода, то он не сможет плавать в привычном режиме ни в атлантике, где холодно, что боишься, как бы сердце не прихватило, ни в сверхсоленом Средиземном море. Невозможно плыть на скорости не хлебнув воды. Поэтому для любителей плавания, а не купания, только обычный стандартный бассейн.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу гастарбайтеров. Мы живем в глобальном мире, пусть и на окраине (это лучше, чем под российским протектратом, пусть на моменте и беднее).
В матче Бельгия-Англия на поле 19 игроков английской премьер лиги. При этом англичане, представленные в сборной, не ведущие игроки в своих клубах, а игроки из маленькой Бельгии выглядят получше. Гастарбайтеры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:33

  Viktor написав:В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?

Фiнансова дiсцiплiна хромае на 4 ноги.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:45

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:41

  kingkongovets написав:тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает

Гримасы капитализЬма.

Интересно выторга хоть бензин на доставку оных слив хватит ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:49

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.


бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант
правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку

СКА сейчас не работает. А Инфиз - это где?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:52

  Vlad442 написав:Я когда-то пришел в свой бассейн, а он зеленый. Пересилив себя, проплыл 100 метров и поняв, что брезгливость побеждает, вышел, пошел к администратору, забрал деньги и ушел.
Мне сказали, что так выглядит обычная вода из водопровода, в которую не успели набухать реагентов.
Лучше поплавать в визуально чистой воде, потом помыться в душе.

Вы же поняли идею, что, если вы наполните большой бассейн водой из душа в своей квартире, то вы не захотите там плавать.

В Царском бассейн наполняют Боржоми. В Хаяте, вроде, тоже.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:53

  kingkongovets написав:Зображення

Нет террасы - незачет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.


бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант
правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку

СКА сейчас не работает. А Инфиз - это где?


деловая 10
но скорее всего и его щас моют
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 14 лип, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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