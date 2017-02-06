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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:05
OzzyR написав:
Лучший бассейн - антлантический океан, на крайняк - Средиземное море
А те мочесборники что вы назвали, я даже за большие деньги туда не пойду
Вы путаете бассейн и ванну. Бассейн это спортивный снаряд. Если человек привык к определенному формату - дорожки, полоса внизу, чистая вода, то он не сможет плавать в привычном режиме ни в атлантике, где холодно, что боишься, как бы сердце не прихватило, ни в сверхсоленом Средиземном море. Невозможно плыть на скорости не хлебнув воды. Поэтому для любителей плавания, а не купания, только обычный стандартный бассейн.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 лип, 2018 16:13
По поводу гастарбайтеров. Мы живем в глобальном мире, пусть и на окраине (это лучше, чем под российским протектратом, пусть на моменте и беднее).
В матче Бельгия-Англия на поле 19 игроков английской премьер лиги. При этом англичане, представленные в сборной, не ведущие игроки в своих клубах, а игроки из маленькой Бельгии выглядят получше. Гастарбайтеры.
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Vlad442
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Додано: Суб 14 лип, 2018 16:33
Viktor написав:
В оплату частинами не думали взяти ті окуляри? Не розумію, для чого на щось збирати, якщо існує така чудова фіча. Не на всі товари, але я на Розетці, наприклад, брюки собі взяв зі знижкою та ще в оплату частинами. На 10 платежів без перелат. Тепер от масло моторне візьму і фільтри. А який сенс платити відразу, якщо нічого не втрачаєш від поетапної виплати?
Фiнансова дiсцiплiна хромае на 4 ноги.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 16:45
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:24
тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:41
kingkongovets написав:
тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает
Гримасы капитализЬма.
Интересно выторга хоть бензин на доставку оных слив хватит ?
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:49
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант
правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку
СКА сейчас не работает. А Инфиз - это где?
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:52
Vlad442 написав:
Я когда-то пришел в свой бассейн, а он зеленый. Пересилив себя, проплыл 100 метров и поняв, что брезгливость побеждает, вышел, пошел к администратору, забрал деньги и ушел.
Мне сказали, что так выглядит обычная вода из водопровода, в которую не успели набухать реагентов.
Лучше поплавать в визуально чистой воде, потом помыться в душе.
Вы же поняли идею, что, если вы наполните большой бассейн водой из душа в своей квартире, то вы не захотите там плавать.
В Царском бассейн наполняют Боржоми. В Хаяте, вроде, тоже.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:53
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант
правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку
СКА сейчас не работает. А Инфиз - это где?
деловая 10
но скорее всего и его щас моют
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 14 лип, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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