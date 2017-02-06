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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1584158515861587

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:57

  es77 написав:
  kingkongovets написав:тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает

Гримасы капитализЬма.

Интересно выторга хоть бензин на доставку оных слив хватит ?

Не завидуйте.
Он на "PL-LT" номерах и на газу :D
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:12

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант
правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку

СКА сейчас не работает. А Инфиз - это где?


деловая 10
но скорее всего и его щас моют

Спасибо! На Деловой работает.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:45

  kingkongovets написав:тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает


У меня теща, если урожай на даче обрывает телефон. Но стараюсь от 500 грн выторга заниматься. Часик порвал, она постояла час другой и все деньги отдает - считает это ее миссия так помогать семье.
Бывалый
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