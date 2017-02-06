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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:57
es77 написав: kingkongovets написав:
тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает
Гримасы капитализЬма.
Интересно выторга хоть бензин на доставку оных слив хватит ?
Не завидуйте.
Он на "PL-LT" номерах и на газу
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:12
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант
правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку
СКА сейчас не работает. А Инфиз - это где?
деловая 10
но скорее всего и его щас моют
Спасибо! На Деловой работает.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:45
kingkongovets написав:
тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает
У меня теща, если урожай на даче обрывает телефон. Но стараюсь от 500 грн выторга заниматься. Часик порвал, она постояла час другой и все деньги отдает - считает это ее миссия так помогать семье.
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