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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:57
es77 написав: kingkongovets написав:
тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает
Гримасы капитализЬма.
Интересно выторга хоть бензин на доставку оных слив хватит ?
Не завидуйте.
Он на "PL-LT" номерах и на газу
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:12
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
бассейн ска на воздухофлотском всегда считался лучшей водой в киеве, ну инфиз еще может как вариант
правда щас лето, они могут быть закрыты на ежегодную мойку
СКА сейчас не работает. А Инфиз - это где?
деловая 10
но скорее всего и его щас моют
Спасибо! На Деловой работает.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:45
kingkongovets написав:
тотальне зубожіння
бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок
на полтаблетки не хватает
У меня теща, если урожай на даче обрывает телефон. Но стараюсь от 500 грн выторга заниматься. Часик порвал, она постояла час другой и все деньги отдает - считает это ее миссия так помогать семье.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 20:43
Немного разбавлю этот флуд новостями с полей:
1к на никольской слободке сдалась за 7000 в течении суток
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alkasander
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Додано: Суб 14 лип, 2018 20:54
alkasander написав:
Немного разбавлю этот флуд новостями с полей:
1к на никольской слободке сдалась за 7000 в течении суток
Наследство со свежим(???) ремонтом или есть калькуляция по инвестиции и тоже ремонту?
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барабашов
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:01
на лыбедской и вообще на сермиле жить можно не ниже 10го этажа - мнение велосипедиста
ниже дышать нечем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:20
Хомякоид написав:
Поступила информация от от немецкоязычных и украинских источников что немцы ходят открывать рынок труда для граждан Украины.
Нормальная практика по безвизу, удачный опыт Польши и нехватка работников в Германии подтолкнули.
Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было.
Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.
Поступила информация из западной части страны, что к них на западеншине, грузчики меньше чем за 500-600 баксов не хотят работать.
Ждем миграции киевских грузчиков?
Востаннє редагувалось UA
в Суб 14 лип, 2018 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:21
airmax78 написав:
Спасибо! На Деловой работает.
Макс, бросай эту затею с бассейнами
Я сейчас снимаю дачу, большое озеро 50 метром от дома с отличным пляжем
Хочешь завтра утром тебе фоток наделаю?
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OzzyR
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:22
В Ашане сегодня купил норвежский лосось по 250 грн за кг...чищенный, свежак! кайф)
В новусе скоты продают по 400 Украинский с потрохами
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OzzyR
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:26
Vlad442 написав:
Не хочется выносить на форум всю грустную историю моей жизни.
Давайте лучше о недвижимости.
Как я понял, в Киеве бесплатное образование осталось только в районах, где мало новостроек? В остальных случаях или дорого, или ездить через полгорода? Зачем тогда люди покупают эти новостройки, если там неудобно жить, если нет инфраструктуры? Чтобы сэкономить пару тысяч зимой на отоплении?
Покупают, получают опыт, продают.
Мне больше интересно что покупают люди уже имеющие опыт проживания в новостройках.
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