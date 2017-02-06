Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Поступила информация от от немецкоязычных и украинских источников что немцы ходят открывать рынок труда для граждан Украины. Нормальная практика по безвизу, удачный опыт Польши и нехватка работников в Германии подтолкнули. Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было. Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.
Поступила информация из западной части страны, что к них на западеншине, грузчики меньше чем за 500-600 баксов не хотят работать. Ждем миграции киевских грузчиков?
В Тернополі чи Львові вантажники працюють за 4000-5000 грн/міс. Почитайте місцеві сайти вакансій. Що стосується вологих фантазій певної категлрії населення, то вони можуть йти лісом(((
Востаннє редагувалось Frant в Суб 14 лип, 2018 21:31, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.
Бассейн на Ленинградской площади. До обеда включительно. Олимпийская дистанция, на дорожках по 3-4 человека до обеда. Вот только летом, по моему не работает, а с осени самое то. Перед бассейном бетонная парковка, на месте тренажерный зал, который входит в стоимость. После обеда группы детишек-спортсменов. Но ведь мы с Вами не заморачиваемся послеобеденными тренировками, как работяги-неудачники
antey1969 написав:По инициативе жены сели на диету(1300-1500 кКалл) И прикиньте, укладываемся в 200 грн в день - 6000 в месяц на 3 чел. Зауважал Вашу жену
Спасибо. Когда я много лет назад бросил курить и начал набирать вес, я понимал, что трудно отказать себе в чем-то, так как запретный плод сладок. Выходом для меня явилось вариация диеты "одного стакана". Можно есть все, но не более определенного веса за один прием пищи. Когда входишь в ритм, организм привыкает и насыщение происходит от небольшого количества еды.