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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1586158715881589>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:29

  UA написав:
  Хомякоид написав:Поступила информация от от немецкоязычных и украинских источников что немцы ходят открывать рынок труда для граждан Украины.
Нормальная практика по безвизу, удачный опыт Польши и нехватка работников в Германии подтолкнули.
Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было.
Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.


Поступила информация из западной части страны, что к них на западеншине, грузчики меньше чем за 500-600 баксов не хотят работать.
Ждем миграции киевских грузчиков?

В Тернополі чи Львові вантажники працюють за 4000-5000 грн/міс. Почитайте місцеві сайти вакансій. Що стосується вологих фантазій певної категлрії населення, то вони можуть йти лісом(((
Востаннє редагувалось Frant в Суб 14 лип, 2018 21:31, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:30

  airmax78 написав:Прошу прощения, вопрос не по теме ветки: какой бассейн в Киеве вы могли бы порекомендовать? Ходил в Юность пару раз, но там капец народу. В Спорт Лайфе, говорят, у людей кожа начинает облазить после ннскольких месяцев от химии. В Хаяте - бассейн коротковат, но, может и вариант. Может еще что есть, только не за все деньги мира и чтобы народу по-меньше.

Бассейн на Ленинградской площади. До обеда включительно. Олимпийская дистанция, на дорожках по 3-4 человека до обеда. Вот только летом, по моему не работает, а с осени самое то. Перед бассейном бетонная парковка, на месте тренажерный зал, который входит в стоимость. После обеда группы детишек-спортсменов. Но ведь мы с Вами не заморачиваемся послеобеденными тренировками, как работяги-неудачники :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:40

Специально для Влада.

По инициативе жены сели на диету(1300-1500 кКалл) И прикиньте, укладываемся в 200 грн в день - 6000 в месяц на 3 чел. Зауважал Вашу жену
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Помрёте вы от такой диеты.
Хотя если трескать креветки и авокадо - то хотя бы счастливыми.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 21:48

  antey1969 написав:По инициативе жены сели на диету(1300-1500 кКалл) И прикиньте, укладываемся в 200 грн в день - 6000 в месяц на 3 чел. Зауважал Вашу жену

Спасибо.
Когда я много лет назад бросил курить и начал набирать вес, я понимал, что трудно отказать себе в чем-то, так как запретный плод сладок. Выходом для меня явилось вариация диеты "одного стакана". Можно есть все, но не более определенного веса за один прием пищи. Когда входишь в ритм, организм привыкает и насыщение происходит от небольшого количества еды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 00:37

delete
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 15 лип, 2018 00:40, всього редагувалось 2 разів.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 00:39

  барабашов написав:
  es77 написав:
  kingkongovets написав:тотальне зубожіння бабуля продает сливы во дворе кт из рр эвок на полтаблетки не хватает

Гримасы капитализЬма. Интересно выторга хоть бензин на доставку оных слив хватит ?
Не завидуйте. Он на "PL-LT" номерах и на газу :D

судя по жлоб-дискам вполне вероятный вариант. лавры бджоляра на электромобиле не дают покоя, захотелось своей минуты славы
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 00:42

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:дом моей мечты picture

Нет террасы - незачет.

не здав матчасть, на перездачу- там модных МОПов не хватает, а не террасы
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:38

С форума ФК2


alex.o писал(а):
а зачем их менять? отличные окна


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Народ уже готов колхозить))
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:55

  hume написав:С форума ФК2


alex.o писал(а):
а зачем их менять? отличные окна


Хочу темные профили

Народ уже готов колхозить))

Бажано з виносом на пів метра.
Всім процвітання!
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