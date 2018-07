Додано: Нед 15 лип, 2018 09:30

Loft написав: при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет. Но рост налицо при этом. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.



по факту жо...па не в стране, а там, где у некоторых должен быть мозг

вчера услышал по телеку интересное - результаты соцопросов говорят, шо большинство украинцев ожидают ухудшения экономической ситуации в стране, но вот по ситуации в своей семье, на личном уровне, прогноз у подавляющего большинства вполне оптимистический

удивительно, правда?

но в стране ж...опа, да



