Додано: Нед 15 лип, 2018 09:19

Из личного опыта. 11 месяцев назад искал нежилое фасадное помещение/квартиру с дальнейшим переводом в нежилой фонд в Киеве. Изучил рынок на тот момент неплохо, выбор сделали вопрос был закрыт. Ради интереса открыл сейчас что есть на рынке. И обалдел... Если тогда средние небольшие объекты топтались в диапазоне 1-2куе за м2, то сейчас в районе 2,5-3куе за тоже самое. Есть даже тебе объекты, которые здорово выросли. На моих глазах прошло даже ряд историй типа:

- хозяин продал квартиру за 47куе, ее перекуры тут же выставили за 100куе с обещанием перевести и отдельный вход, сейчас она 170куе

- хозяин быстро продал квартиру-офис за 36куе, перекуры тут же предлагали ее в таком же виде за 47куе, сейчас она же но с теми же обещаниями вход и нежилой фонд 120куе

Это все в ретроспективе 11 месяцев... Этот мир (т.е Киев) сошел с ума...



При этом, те 20-30 объектов, за которыми я следил и казалось они с такими ценниками будут висеть вечно - уже были кому то проданы. Обычно предлагается людям с деньгами под арендный бизнес с целью пассивного дохода. И желающих хватает!



P.S. при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет. Но рост налицо