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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лип, 2018 08:16
Макс, спешиал Фор ю.
Посмотрел династию, осень даже не плохо. Новострой, модный моп, и я буду у тебя соседом. Судя по объявшая хотят за 3к 100к. Хотя есть и такие кто хочет 76к ща 1к в 48м.
Короче, в твой бюджет самое оно.
Купишь3к, хорошей планировки с модным мопом, возле огромного парка в центре. В самом лучшем месте Киева.
Будем по утрам вместе бегать в парке, а вечером устраивать дружественные баталии) да и с женой твоей познакомлюсь наконец то;)
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OzzyR
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Додано: Нед 15 лип, 2018 08:45
барабашов написав: alkasander написав:
Немного разбавлю этот флуд новостями с полей:
1к на никольской слободке сдалась за 7000 в течении суток
Наследство со свежим(???) ремонтом или есть калькуляция по инвестиции и тоже ремонту?
Там калькуляция не очень, поскольку квартира покупалась еще до 2013.
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alkasander
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Додано: Нед 15 лип, 2018 09:19
Из личного опыта. 11 месяцев назад искал нежилое фасадное помещение/квартиру с дальнейшим переводом в нежилой фонд в Киеве. Изучил рынок на тот момент неплохо, выбор сделали вопрос был закрыт. Ради интереса открыл сейчас что есть на рынке. И обалдел... Если тогда средние небольшие объекты топтались в диапазоне 1-2куе за м2, то сейчас в районе 2,5-3куе за тоже самое. Есть даже тебе объекты, которые здорово выросли. На моих глазах прошло даже ряд историй типа:
- хозяин продал квартиру за 47куе, ее перекуры тут же выставили за 100куе с обещанием перевести и отдельный вход, сейчас она 170куе
- хозяин быстро продал квартиру-офис за 36куе, перекуры тут же предлагали ее в таком же виде за 47куе, сейчас она же но с теми же обещаниями вход и нежилой фонд 120куе
Это все в ретроспективе 11 месяцев... Этот мир (т.е Киев) сошел с ума...
При этом, те 20-30 объектов, за которыми я следил и казалось они с такими ценниками будут висеть вечно - уже были кому то проданы. Обычно предлагается людям с деньгами под арендный бизнес с целью пассивного дохода. И желающих хватает!
P.S. при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет. Но рост налицо
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Loft
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Додано: Нед 15 лип, 2018 09:30
Loft написав:
при этом я сторонник того, что в стране ж..па
. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет. Но рост налицо
по факту жо...па не в стране, а там, где у некоторых должен быть мозг
вчера услышал по телеку интересное - результаты соцопросов говорят, шо большинство украинцев ожидают ухудшения экономической ситуации в стране, но вот по ситуации в своей семье, на личном уровне, прогноз у подавляющего большинства вполне оптимистический
удивительно, правда?
но в стране ж...опа, да
зы: кстати, фасадное нежилое в киеве было куплено тоже по причине ж...опы в стране, как я понял
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 15 лип, 2018 09:43
OzzyR написав:
Макс, спешиал Фор ю.
Посмотрел династию, осень даже не плохо. Новострой, модный моп, и я буду у тебя соседом. Судя по объявшая хотят за 3к 100к. Хотя есть и такие кто хочет 76к ща 1к в 48м.
Короче, в твой бюджет самое оно.
Купишь3к, хорошей планировки с модным мопом, возле огромного парка в центре. В самом лучшем месте Киева.
Будем по утрам вместе бегать в парке, а вечером устраивать дружественные баталии) да и с женой твоей познакомлюсь наконец то;)
Нажаль мокрий фасад від ковальської за 100 куе для рафінованих естетів це як наср.ать в душу.
В топку цю пропозицію.
Всім процвітання!
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Первый
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