Додано: Нед 15 лип, 2018 10:46

alkasander написав: Loft написав: при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.



Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.



неспособность связать одно с другим ("ж...пу в стране" и "рост налицо") тоже кое о чем говорит

неспособность связать одно с другим ("ж...пу в стране" и "рост налицо") тоже кое о чем говорит

зерна рашапропаганды о зубожинни, зраде и повсеместной коррупции падают в крайне благодатную почву

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.