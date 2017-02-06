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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лип, 2018 10:40
OzzyR написав:
Макс, спешиал Фор ю.
Посмотрел династию, осень даже не плохо. Новострой, модный моп, и я буду у тебя соседом. Судя по объявшая хотят за 3к 100к. Хотя есть и такие кто хочет 76к ща 1к в 48м.
Короче, в твой бюджет самое оно.
Купишь3к, хорошей планировки с модным мопом, возле огромного парка в центре. В самом лучшем месте Киева.
Будем по утрам вместе бегать в парке, а вечером устраивать дружественные баталии) да и с женой твоей познакомлюсь наконец то;)
Страшненькая эта Династия. Такое впечатление, что ее проектировали в начале 00х.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 10:42
Loft написав:
при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.
Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 10:46
alkasander написав: Loft написав:
при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.
Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.
неспособность связать одно с другим ("ж...пу в стране" и "рост налицо") тоже кое о чем говорит
зерна рашапропаганды о зубожинни, зраде и повсеместной коррупции падают в крайне благодатную почву
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:21
airmax78 написав: OzzyR написав:
Макс, спешиал Фор ю.
Посмотрел династию, осень даже не плохо. Новострой, модный моп, и я буду у тебя соседом. Судя по объявшая хотят за 3к 100к. Хотя есть и такие кто хочет 76к ща 1к в 48м.
Короче, в твой бюджет самое оно.
Купишь3к, хорошей планировки с модным мопом, возле огромного парка в центре. В самом лучшем месте Киева.
Будем по утрам вместе бегать в парке, а вечером устраивать дружественные баталии) да и с женой твоей познакомлюсь наконец то;)
Страшненькая эта Династия. Такое впечатление, что ее проектировали в начале 00х.
В живую симпатичнее чем на фото. Взгляните ради эксперимента по ближе.
Ну и ещё вариант - жк адамант там же. Но уже крутой моп, потолок 3м+, фасад как вы любите, бассейн в 5 метрах от дома
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OzzyR
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:36
OzzyR написав: airmax78 написав: OzzyR написав:
Макс, спешиал Фор ю.
Посмотрел династию, осень даже не плохо. Новострой, модный моп, и я буду у тебя соседом. Судя по объявшая хотят за 3к 100к. Хотя есть и такие кто хочет 76к ща 1к в 48м.
Короче, в твой бюджет самое оно.
Купишь3к, хорошей планировки с модным мопом, возле огромного парка в центре. В самом лучшем месте Киева.
Будем по утрам вместе бегать в парке, а вечером устраивать дружественные баталии) да и с женой твоей познакомлюсь наконец то;)
Страшненькая эта Династия. Такое впечатление, что ее проектировали в начале 00х.
В живую симпатичнее чем на фото. Взгляните ради эксперимента по ближе.
Ну и ещё вариант - жк адамант там же. Но уже крутой моп, потолок 3м+, фасад как вы любите, бассейн в 5 метрах от дома
Фасад в Адаманте мокрый - разве нет?
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airmax78
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:39
kingkongovets написав:
нда, поговорить у всех желание есть, вот тока не о чем - про школы вон скока уже флуда понаписывалиа база домика заинтересовала тока айрмакса, нуну
Открыл базу, посмотрел цену на фк2 (35 кгрн). Закрыл базу
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:52
Loft написав:
Из личного опыта. 11 месяцев назад искал нежилое фасадное помещение/квартиру с дальнейшим переводом в нежилой фонд в Киеве. Изучил рынок на тот момент неплохо, выбор сделали вопрос был закрыт. Ради интереса открыл сейчас что есть на рынке. И обалдел... Если тогда средние небольшие объекты топтались в диапазоне 1-2куе за м2, то сейчас в районе 2,5-3куе за тоже самое. Есть даже тебе объекты, которые здорово выросли. На моих глазах прошло даже ряд историй типа:
- хозяин продал квартиру за 47куе, ее перекуры тут же выставили за 100куе с обещанием перевести и отдельный вход, сейчас она 170куе
- хозяин быстро продал квартиру-офис за 36куе, перекуры тут же предлагали ее в таком же виде за 47куе, сейчас она же но с теми же обещаниями вход и нежилой фонд 120куе
Это все в ретроспективе 11 месяцев... Этот мир (т.е Киев) сошел с ума...
При этом, те 20-30 объектов, за которыми я следил и казалось они с такими ценниками будут висеть вечно - уже были кому то проданы. Обычно предлагается людям с деньгами под арендный бизнес с целью пассивного дохода. И желающих хватает!
P.S. при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет. Но рост налицо
Я правильно понимаю, прошел почти год, цены выросли в три раза, но метры все еще продаются, с теми же обещаниями? Да рост есть, но какой рост, рост хотелок? (да-да, это не отменяет других примеров
)
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vano80
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:01
Только приехал из Закарпатья. Ж..па звучит из всех уст, в том числе отдыхающих рядом киевлян.
В Поляне, среди баз отдыха красивое общественное озеро, вокруг которого висят таблички, что рыбачить запрещено и штраф 300грн. Даже у меня вызывало недопонимание количество рыбаков вокруг. Уже молчу о скоростном режиме в населенных пунктах, бы*** ксеноне на дорогах и тп.
Сыну 8 лет, объясняю ему что так в нормальном мире нельзя, но в Украине можно
В итоге пришли к выводу, что при правильном подходе в этой стране зарабатывать можно (в мелком и среднем бизнесе), но жить нет ..
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Loft
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:05
vano80 написав:
Я правильно понимаю, прошел почти год, цены выросли в три раза, но метры все еще продаются, с теми же обещаниями? Да рост есть, но какой рост, рост хотелок? (да-да, это не отменяет других примеров
)
Из базы в 2-3 десятка объектов осталось 2 объекта и те подозреваю уже сдаются в аренду и паралельно продаются (не могу это утверждать, но обычно так и делают). При этом продают часто с арендаторами и окупаемостью 6-7 лет на моменте
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:19
airmax78 написав:
Страшненькая эта Династия. Такое впечатление, что ее проектировали в начале 00х.
Ковальская в своём репертуаре. С низкой базы строит шлак
ПС
Был в новострое Укрбуда. Перепад на 3х метровой стене 8 см. Строители в акуе, говорят такое видят впервые
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