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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:22
UA написав:
Мне больше интересно что покупают люди уже имеющие опыт проживания в новостройках.
как вариант строят дом
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:29
airmax78 написав:
Страшненькая эта Династия. Такое впечатление, что ее проектировали в начале 00х.
сегодня утром проезжал мимо ЖК Голосеево
и это можно назвать бизнес-класс в сегодняшних реалиях?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:35
hume написав: airmax78 написав:
Страшненькая эта Династия. Такое впечатление, что ее проектировали в начале 00х.
Ковальская в своём репертуаре. С низкой базы строит шлак
ПС
Был в новострое Укрбуда. Перепад на 3х метровой стене 8 см. Строители в акуе, говорят такое видят впервые
Зато дешево и сердито!
А в чем удивление? Это прогнозировалось адекватными людьми еще несколько лет назад. Макс экономия на всем, на материалах, рабочих и т.д., планировки с 10+ квартир на этаже на 2 лифта в 24эт домах, вот и результат. Но Хперды говорят что и сейчас дорого, "буитдешеветь"... Ждем нового уровня комфорта и "качества" в новостроях...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:45
hume написав: kingkongovets написав:
нда, поговорить у всех желание есть, вот тока не о чем - про школы вон скока уже флуда понаписывалиа база домика заинтересовала тока айрмакса, нуну
Открыл базу, посмотрел цену на фк2 (35 кгрн). Закрыл базу
вот именно)
я немного поговорил с человеком, от которого ее получил, общий вывод - все эти индексы и основанная на них "аналитика" "экспертов" - шлак
привет секте индексоводов)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 13:25
Прохожий написав: UA написав:
Мне больше интересно что покупают люди уже имеющие опыт проживания в новостройках.
как вариант строят дом
точнее обустраивают дом, еще точнее - тот который в Майями.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Нед 15 лип, 2018 13:30
hume написав: kingkongovets написав:
нда, поговорить у всех желание есть, вот тока не о чем - про школы вон скока уже флуда понаписывалиа база домика заинтересовала тока айрмакса, нуну
Открыл базу, посмотрел цену на фк2 (35 кгрн). Закрыл базу
База не успевает менять ценники вслед за ОП.
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airmax78
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Додано: Нед 15 лип, 2018 13:32
airmax78 написав: hume написав: kingkongovets написав:
нда, поговорить у всех желание есть, вот тока не о чем - про школы вон скока уже флуда понаписывалиа база домика заинтересовала тока айрмакса, нуну
Открыл базу, посмотрел цену на фк2 (35 кгрн). Закрыл базу
База не успевает менять ценники вслед за ОП.
зато индексодрочеры дружно скандируют "домик рисует падение"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 13:38
Прохожий написав: airmax78 написав:
Страшненькая эта Династия. Такое впечатление, что ее проектировали в начале 00х.
сегодня утром проезжал мимо ЖК Голосеево
и это можно назвать бизнес-класс в сегодняшних реалиях?
Ну да,слегка пообтрепался комплекс. Но еще очень и очень ("на правах рекламы").
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