|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:30
Пам'ятаю чекали будинок від спецжитлофонду на голосіївській по 20. Почали продавати через мутняки по 24. Зафукали, буде па 500уе. Почав продавати спецжитлофонд. Від 29,5... В стані гуляє вітер між пілонами першого поверху.
Виходить успішних форумчан франта з бігором не читаю не тільки Я, а й відділ продажу СЖФ. Абідна.
Востаннє редагувалось Первый
в Нед 15 лип, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 12921
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|