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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:30
Пам'ятаю чекали будинок від спецжитлофонду на голосіївській по 20. Почали продавати через мутняки по 24. Зафукали, буде па 500уе. Почав продавати спецжитлофонд. Від 29,5... В стані гуляє вітер між пілонами першого поверху.
Виходить успішних форумчан франта з бігором не читаю не тільки Я, а й відділ продажу СЖФ. Абідна.
Востаннє редагувалось Первый
в Нед 15 лип, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 15 лип, 2018 16:46
Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 16:49
alkasander написав: Loft написав:
я сторонник, что в стране ж..па. Если выехать за Киев -оптимизмом не пахнет.
Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность
что, прямо такой особенный ваш народ? интересно, откуда заслали их.
попахивает обобщением по нац.признаку
Савченко Так!
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