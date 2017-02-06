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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:30
Пам'ятаю чекали будинок від спецжитлофонду на голосіївській по 20. Почали продавати через мутняки по 24. Зафукали, буде па 500уе. Почав продавати спецжитлофонд. Від 29,5... В стані гуляє вітер між пілонами першого поверху.
Виходить успішних форумчан франта з бігором не читаю не тільки Я, а й відділ продажу СЖФ. Абідна.
Востаннє редагувалось Первый
в Нед 15 лип, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Нед 15 лип, 2018 16:46
Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.
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Бывалый
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Додано: Нед 15 лип, 2018 16:49
alkasander написав: Loft написав:
я сторонник, что в стране ж..па. Если выехать за Киев -оптимизмом не пахнет.
Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность
что, прямо такой особенный ваш народ? интересно, откуда заслали их.
попахивает обобщением по нац.признаку
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Нед 15 лип, 2018 17:13
Бывалый написав:
Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.
Т.е. Был 7100 за сотку а стало 8100.
+14% за 2 года.
Общая рыночная динамика.
А когда то за 6 соток давали 130тыщ
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OzzyR
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Додано: Нед 15 лип, 2018 17:30
OzzyR написав:
Т.е. Был 7100 за сотку а стало 8100.
+14% за 2 года.
Общая рыночная динамика.
А когда то за 6 соток давали 130тыщ
То есть, тут на ветке задвигают, что КРНЖ падает, скоро будут окна забивать.
НО, если где-то и отрастает, что в рамках общей рыночной динамики.
А вот когда-то было ...
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pesikot
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Додано: Нед 15 лип, 2018 17:52
Бывалый написав:
Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.
Надеюсь цена за землю указана в гривасах
?
А то я и сержик как бы ждём после пяти лет тотального зубожиння таких цен за трёху в 100+ метров в новострое, только я в лучшем районе, чем многодетный батя.
Интересно сколько процентов выхлопа с вложенного капитала имеют "ынвештари" строящие коробку за свои и сколько потом при продаже этой коробки допустим за 150к$ и без изысков им очередной "зубожинец" сразу просит сбросить, половину суммы или процентов 80%, ибо на Тампере прелесть в соотношении метр/у.е дешевле ?
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барабашов
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Додано: Нед 15 лип, 2018 18:03
OzzyR написав:
Т.е. Был 7100 за сотку а стало 8100.
+14% за 2 года.
Общая рыночная динамика.
А когда то за 6 соток давали 130тыщ
Я брал себе по 6 тыщ за сотку с средними строениями в 2005. 2008 цена доходила до 25 и возможно до 30 за сотку. Потом цена падала до 17-го года.
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Бывалый
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Додано: Нед 15 лип, 2018 18:26
Бывалый написав:
Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.
Приватизированные?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Нед 15 лип, 2018 18:50
ребе Нок написав:
Приватизированные?
Да конечно налог на землю около 4 грн за сотку в год.
Существуют садовые товарищества, но я до конца не понимаю ихнего смысла.
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Бывалый
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