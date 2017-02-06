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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1589159015911592>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пам'ятаю чекали будинок від спецжитлофонду на голосіївській по 20. Почали продавати через мутняки по 24. Зафукали, буде па 500уе. Почав продавати спецжитлофонд. Від 29,5... В стані гуляє вітер між пілонами першого поверху.

Виходить успішних форумчан франта з бігором не читаю не тільки Я, а й відділ продажу СЖФ. Абідна.
Востаннє редагувалось Первый в Нед 15 лип, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:46

Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:49

  alkasander написав:
  Loft написав:я сторонник, что в стране ж..па. Если выехать за Киев -оптимизмом не пахнет.
Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность
что, прямо такой особенный ваш народ? интересно, откуда заслали их.
попахивает обобщением по нац.признаку
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:13

  Бывалый написав:Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.


Т.е. Был 7100 за сотку а стало 8100.
+14% за 2 года.
Общая рыночная динамика.
А когда то за 6 соток давали 130тыщ
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:30

  OzzyR написав:
Т.е. Был 7100 за сотку а стало 8100.
+14% за 2 года.
Общая рыночная динамика.
А когда то за 6 соток давали 130тыщ

То есть, тут на ветке задвигают, что КРНЖ падает, скоро будут окна забивать.
НО, если где-то и отрастает, что в рамках общей рыночной динамики.
А вот когда-то было ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:52

  Бывалый написав:Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.

Надеюсь цена за землю указана в гривасах :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ?
А то я и сержик как бы ждём после пяти лет тотального зубожиння таких цен за трёху в 100+ метров в новострое, только я в лучшем районе, чем многодетный батя.
Интересно сколько процентов выхлопа с вложенного капитала имеют "ынвештари" строящие коробку за свои и сколько потом при продаже этой коробки допустим за 150к$ и без изысков им очередной "зубожинец" сразу просит сбросить, половину суммы или процентов 80%, ибо на Тампере прелесть в соотношении метр/у.е дешевле ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:03

  OzzyR написав:
Т.е. Был 7100 за сотку а стало 8100.
+14% за 2 года.
Общая рыночная динамика.
А когда то за 6 соток давали 130тыщ


Я брал себе по 6 тыщ за сотку с средними строениями в 2005. 2008 цена доходила до 25 и возможно до 30 за сотку. Потом цена падала до 17-го года.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:26

  Бывалый написав:Вести с полей.
Общался сегодня с председателем садового кооператива и ради праздного интереса затронул цены на участки 6 соток в пешей доступности до метро Славутич, Осокорки.
Говорит два года цены были 43-47 за участок. Сейчас ниже 53 ничего нет. Последняя сделка, что он знает 57 тысяч.
Причем опять активизировалась тема покупка участка-постройка дома - дальнейшая продажа.

Приватизированные?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ребе Нок написав:Приватизированные?


Да конечно налог на землю около 4 грн за сотку в год.
Существуют садовые товарищества, но я до конца не понимаю ихнего смысла.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я тоже не понимаю. За 8к долл можно купить ширакрый участок в Конча заспе в лесу на первой линии реки. До центра быстрее чем с осокорков
OzzyR
 
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