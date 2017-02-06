ребятаа, какой офигенный парк получается на оболони - супер просто, море позитива, на велике туда через труханов - 15 минут в матрасном режиме
владимирскую горку и днепровские спуски тоже делают
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Додано: Нед 15 лип, 2018 19:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ребятаа, какой офигенный парк получается на оболони - супер просто, море позитива, на велике туда через труханов - 15 минут в матрасном режиме
владимирскую горку и днепровские спуски тоже делают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:20
В моём городе, нынешний мер сделал парк имени Хмельницкого, действительно из запущенного места сделан красивый парк.
Отремонтирован парк вдоль проспекта Мира.
Каждый вечер в этих парках очень много гуляющих.
Но ЧСХ, те же, кто в этих парках гуляет критикует мэра, мол, как-то не так всё сделано. Что именно не так, сформулировать не могут. Но не так всё сделано.
До этого был мэром другой человек, ничего не делал, но от него тащились:- какой импозатный мужчина
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:23
Все относительно, общественным транспортом 45 минут до Хрещатика. Я знаю шишек, дети которых ходят в школу ВУЗы сами. С Конче-заспы надо водителя или папа мама должен возить.
Додано: Нед 15 лип, 2018 19:27
Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.
Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Нед 15 лип, 2018 20:24
Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.
Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....[/quote]
У 2011-2013 роках до України з Кацапстану широким потоком сунулася усіляка ФСБшна наволоч і мокшанські крутелики, які сподівалися при пануванні Хама на усталення тут "втарой Раисси". Звісно, тепер у них в Україні майбутнього немає, до того ж їм та їхнім вилупкам треба вчити мову, а у них щелепи під таку працю не заточені. Чим більше таких "успішних" виїде, тим світлішим буде наше прийдешнє.
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