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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15901591159215931594>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ребятаа, какой офигенный парк получается на оболони - супер просто, море позитива, на велике туда через труханов - 15 минут в матрасном режиме
владимирскую горку и днепровские спуски тоже делают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:20

  kingkongovets написав:ребятаа, какой офигенный парк получается на оболони - супер просто, море позитива, на велике туда через труханов - 15 минут в матрасном режиме
владимирскую горку и днепровские спуски тоже делают

В моём городе, нынешний мер сделал парк имени Хмельницкого, действительно из запущенного места сделан красивый парк.
Отремонтирован парк вдоль проспекта Мира.
Каждый вечер в этих парках очень много гуляющих.
Но ЧСХ, те же, кто в этих парках гуляет критикует мэра, мол, как-то не так всё сделано. Что именно не так, сформулировать не могут. Но не так всё сделано.
До этого был мэром другой человек, ничего не делал, но от него тащились:- какой импозатный мужчина
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:23

  OzzyR написав:Я тоже не понимаю. За 8к долл можно купить ширакрый участок в Конча заспе в лесу на первой линии реки. До центра быстрее чем с осокорков



Все относительно, общественным транспортом 45 минут до Хрещатика. Я знаю шишек, дети которых ходят в школу ВУЗы сами. С Конче-заспы надо водителя или папа мама должен возить.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 19:27

  alkasander написав:
  Loft написав:при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.


Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.

Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.
Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:24

Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.
Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....[/quote]


У 2011-2013 роках до України з Кацапстану широким потоком сунулася усіляка ФСБшна наволоч і мокшанські крутелики, які сподівалися при пануванні Хама на усталення тут "втарой Раисси". Звісно, тепер у них в Україні майбутнього немає, до того ж їм та їхнім вилупкам треба вчити мову, а у них щелепи під таку працю не заточені. Чим більше таких "успішних" виїде, тим світлішим буде наше прийдешнє.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:44

  Richi написав:Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.
Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....



Одно то откуда он приехал меня уже напрягает. А то что вы транслируете только характеризует вас.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:51

  Бывалый написав:
  ребе Нок написав:Приватизированные?


Да конечно налог на землю около 4 грн за сотку в год.
Существуют садовые товарищества, но я до конца не понимаю ихнего смысла.

напомните какая там в этих садовых товариществах ширина дороги?
как то заезжал к знакомым, это жах, 2 машины не разъедутся, "вася" поставил свою на улице и ппц, проезд закрыт... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:53

  kingkongovets написав:ребятаа, какой офигенный парк получается на оболони - супер просто, море позитива, на велике туда через труханов - 15 минут в матрасном режиме
владимирскую горку и днепровские спуски тоже делают

#зрада
#кличкопилитбюджет
#давай ковбасу ПА2,20! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:07

  Прохожий написав:напомните какая там в этих садовых товариществах ширина дороги?
как то заезжал к знакомым, это жах, 2 машины не разъедутся, "вася" поставил свою на улице и ппц, проезд закрыт...


Улица от улицы отличается. Я свою во двор не загоняю никогда, разъезжаются как-то. Сегодня подъезжал к председателю-там стоячек на три машины. Хотя соседи которые живут на постое, машину ставят внутри. За 12 лет как-то не вспомню вась, максимум кто-то выезжал заезжал подождать.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:08

  Richi написав:
  alkasander написав:
  Loft написав:при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.


Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.

Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.
Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....

Ми всі помремо....
У Вас вуса відклеїлися. Досить розганяти тезу головного рашапропагандонського сайту - в України немає майбутнього.
Є майбунє. А з ватастаном якраз питання.

Випите седативного і лягайте спати.
Всім процвітання!
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