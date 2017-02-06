Додано: Нед 15 лип, 2018 20:24

Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.

Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....[/quote]





У 2011-2013 роках до України з Кацапстану широким потоком сунулася усіляка ФСБшна наволоч і мокшанські крутелики, які сподівалися при пануванні Хама на усталення тут "втарой Раисси". Звісно, тепер у них в Україні майбутнього немає, до того ж їм та їхнім вилупкам треба вчити мову, а у них щелепи під таку працю не заточені. Чим більше таких "успішних" виїде, тим світлішим буде наше прийдешнє.