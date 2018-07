Додано: Нед 15 лип, 2018 19:08

ребятаа, какой офигенный парк получается на оболони - супер просто, море позитива, на велике туда через труханов - 15 минут в матрасном режиме

владимирскую горку и днепровские спуски тоже делают

