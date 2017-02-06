Додано: Нед 15 лип, 2018 21:13

Расскажу небольшой инсайд...



Сейчас подхалтуриваю на одного гипа з топ-5 застройщиков Киева

Делаю заключения по проектам



Уровень технических решений по отоплению, котельным и теплопунктам ужасающе низок.



Я раньше работал обычно по ТРЦ и там все проектировал по лучшим схемам, а оптимизация уже проводилось не в ущерб показателям (ну понятное дело какойто минус был, не без этого, но в целом результат сохранялся)



И вот я смотрю на то что проектируют по жилью по этим системам и у меня волосы встают дыбом, а глаза навыкате...



Реально какойто колхоз из 90-х, к этим говносистемам не хватает только однострубной системы отопления, а так все бока и хомуты присутствуют какие только можно придумать, и такие о которых я и подумать не мог



Печально это все учитывая стоимость квадрата в этих домах



Если там так делают и стройчасть (не могу проверить, не та специальность) то это вообще стремно

Vlad442 писал(а): У инженера 10-12. В чем проблема? Нормальная высокооплачиваемая профессия. А сколько они должны получать?