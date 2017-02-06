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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1590159115921593

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Расскажу небольшой инсайд...

Сейчас подхалтуриваю на одного гипа з топ-5 застройщиков Киева
Делаю заключения по проектам

Уровень технических решений по отоплению, котельным и теплопунктам ужасающе низок.

Я раньше работал обычно по ТРЦ и там все проектировал по лучшим схемам, а оптимизация уже проводилось не в ущерб показателям (ну понятное дело какойто минус был, не без этого, но в целом результат сохранялся)

И вот я смотрю на то что проектируют по жилью по этим системам и у меня волосы встают дыбом, а глаза навыкате...

Реально какойто колхоз из 90-х, к этим говносистемам не хватает только однострубной системы отопления, а так все бока и хомуты присутствуют какие только можно придумать, и такие о которых я и подумать не мог

Печально это все учитывая стоимость квадрата в этих домах

Если там так делают и стройчасть (не могу проверить, не та специальность) то это вообще стремно
Vlad442 писал(а): У инженера 10-12. В чем проблема? Нормальная высокооплачиваемая профессия. А сколько они должны получать?
yura_
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Юрий вернулся.... (шепотом с замиранием)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:30

  airmax78 написав:Юрий вернулся.... (шепотом с замиранием)
я просто в *****!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:33

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:ребятаа, какой офигенный парк получается на оболони - супер просто, море позитива, на велике туда через труханов - 15 минут в матрасном режиме
владимирскую горку и днепровские спуски тоже делают

#зрада
#кличкопилитбюджет
#давай ковбасу ПА2,20! :mrgreen:[/quote )))))))
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:49

  Бывалый написав:
  Прохожий написав:напомните какая там в этих садовых товариществах ширина дороги?
как то заезжал к знакомым, это жах, 2 машины не разъедутся, "вася" поставил свою на улице и ппц, проезд закрыт...


Улица от улицы отличается. Я свою во двор не загоняю никогда, разъезжаются как-то. Сегодня подъезжал к председателю-там стоячек на три машины. Хотя соседи которые живут на постое, машину ставят внутри. За 12 лет как-то не вспомню вась, максимум кто-то выезжал заезжал подождать.

реальный КОЛХОЗ
вася выдвинул забор на 1м а петя на 1,5 и посадили деревья
и им пох на генплан и всю прочую лабуду, им так удобно...

печальное зрелище этот "парадиз" на осокорках :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Троещина...

Мега район, императорский район, чистые ухоженные улицы, улыбки прохожих, свежий природный воздух, уютная гавань на фоне шумного и делового Киева...
Здесь живут счастливые люди. Вам не перекроют дорогу ради президентского кортежа. Пьяный Хулио в ночь финала не будет кричать под окнами "Вива Реал". Чтобы сходить за хлебом не нужно одевать дьявольское "Prada", будет комфортно и в божественном "Адике" три полоски...

Да, уверен, если бы Шекспир был современником Троещины и ему посчастливилось увидеть летний закат на "Фестивальном" то известные нам события развернулись бы не в Вероне а именно на Троещине. Монтекки жили бы на Сабурова а Капулетти на Милославской....

К чему это я...


Цены на Троещине нереально низкие, ниже чем во многих областных центрах. Упали неадекватно низко? Или так и нужно?
николай иванович
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

yura_ написав:Расскажу небольшой инсайд...

Сейчас подхалтуриваю на одного гипа з топ-5 застройщиков Киева
Делаю заключения по проектам

Уровень технических решений по отоплению, котельным и теплопунктам ужасающе низок.

Я раньше работал обычно по ТРЦ и там все проектировал по лучшим схемам, а оптимизация уже проводилось не в ущерб показателям (ну понятное дело какойто минус был, не без этого, но в целом результат сохранялся)

И вот я смотрю на то что проектируют по жилью по этим системам и у меня волосы встают дыбом, а глаза навыкате...

Реально какойто колхоз из 90-х, к этим говносистемам не хватает только однострубной системы отопления, а так все бока и хомуты присутствуют какие только можно придумать, и такие о которых я и подумать не мог

Печально это все учитывая стоимость квадрата в этих домах

Если там так делают и стройчасть (не могу проверить, не та специальность) то это вообще стремно
Рад вас видеть
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:16

  Прохожий написав:реальный КОЛХОЗ
вася выдвинул забор на 1м а петя на 1,5 и посадили деревья
и им пох на генплан и всю прочую лабуду, им так удобно...

печальное зрелище этот "парадиз" на осокорках


Я никого не уговаривал. Сам не приверженец частного дома, больше люблю квартиру. Но летние дни рождения пасхи, 8 марта это зачастую на даче. И рядом с моей машиной Белаз не проедет, а сомосвал да.

Вспомнил кто напрягал это охранники с автоматами перекрывали дорогу для хозяев.

А там где вы были, да понял, это не пешая доступность до метро, Вишенки... но вы заблудились видимо.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:17

  Richi написав:
  alkasander написав:
  Loft написав:при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.


Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.

Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал.
Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....

ТО что он влетел из-за девала - к гадалке не ходи. Но как ресторан В ЦЕНТРЕ Киева оказался убыточным при своём помещении(не надо от 10куе в месяц дяде башлять)? И куда он перебрался сейчас - в Прагу, Лондон или к светочу православия обратно?
барабашов
 
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