Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Сейчас подхалтуриваю на одного гипа з топ-5 застройщиков Киева Делаю заключения по проектам
Уровень технических решений по отоплению, котельным и теплопунктам ужасающе низок.
Я раньше работал обычно по ТРЦ и там все проектировал по лучшим схемам, а оптимизация уже проводилось не в ущерб показателям (ну понятное дело какойто минус был, не без этого, но в целом результат сохранялся)
И вот я смотрю на то что проектируют по жилью по этим системам и у меня волосы встают дыбом, а глаза навыкате...
Реально какойто колхоз из 90-х, к этим говносистемам не хватает только однострубной системы отопления, а так все бока и хомуты присутствуют какие только можно придумать, и такие о которых я и подумать не мог
Печально это все учитывая стоимость квадрата в этих домах
Если там так делают и стройчасть (не могу проверить, не та специальность) то это вообще стремно
Vlad442 писал(а): У инженера 10-12. В чем проблема? Нормальная высокооплачиваемая профессия. А сколько они должны получать?
kingkongovets написав:ребятаа, какой офигенный парк получается на оболони - супер просто, море позитива, на велике туда через труханов - 15 минут в матрасном режиме владимирскую горку и днепровские спуски тоже делают
Прохожий написав:напомните какая там в этих садовых товариществах ширина дороги? как то заезжал к знакомым, это жах, 2 машины не разъедутся, "вася" поставил свою на улице и ппц, проезд закрыт...
Улица от улицы отличается. Я свою во двор не загоняю никогда, разъезжаются как-то. Сегодня подъезжал к председателю-там стоячек на три машины. Хотя соседи которые живут на постое, машину ставят внутри. За 12 лет как-то не вспомню вась, максимум кто-то выезжал заезжал подождать.
реальный КОЛХОЗ вася выдвинул забор на 1м а петя на 1,5 и посадили деревья и им пох на генплан и всю прочую лабуду, им так удобно...
печальное зрелище этот "парадиз" на осокорках
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Мега район, императорский район, чистые ухоженные улицы, улыбки прохожих, свежий природный воздух, уютная гавань на фоне шумного и делового Киева... Здесь живут счастливые люди. Вам не перекроют дорогу ради президентского кортежа. Пьяный Хулио в ночь финала не будет кричать под окнами "Вива Реал". Чтобы сходить за хлебом не нужно одевать дьявольское "Prada", будет комфортно и в божественном "Адике" три полоски...
Да, уверен, если бы Шекспир был современником Троещины и ему посчастливилось увидеть летний закат на "Фестивальном" то известные нам события развернулись бы не в Вероне а именно на Троещине. Монтекки жили бы на Сабурова а Капулетти на Милославской....
К чему это я...
Цены на Троещине нереально низкие, ниже чем во многих областных центрах. Упали неадекватно низко? Или так и нужно?
Сейчас подхалтуриваю на одного гипа з топ-5 застройщиков Киева Делаю заключения по проектам
Уровень технических решений по отоплению, котельным и теплопунктам ужасающе низок.
Я раньше работал обычно по ТРЦ и там все проектировал по лучшим схемам, а оптимизация уже проводилось не в ущерб показателям (ну понятное дело какойто минус был, не без этого, но в целом результат сохранялся)
И вот я смотрю на то что проектируют по жилью по этим системам и у меня волосы встают дыбом, а глаза навыкате...
Реально какойто колхоз из 90-х, к этим говносистемам не хватает только однострубной системы отопления, а так все бока и хомуты присутствуют какие только можно придумать, и такие о которых я и подумать не мог
Печально это все учитывая стоимость квадрата в этих домах
Если там так делают и стройчасть (не могу проверить, не та специальность) то это вообще стремно
Loft написав:при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.
Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.
Знакомый приехал в 2012 в Украину, продав часть имущества в России. Купить 2 квартиры в закрытом комплексе объединив в одну, на берегу Днепра построил дачу с баней, купил яхту, купил помещение в центре и открыл ресторан, перевёз и растаможил (!) свою машину из Европы. Сделал в школе ремонт куда отдал учиться свою дочь и много ещё чего. Человек хотел жить в Украине. В 2017 продал ВСЕ со словами : в этой стране нет будущего, а у меня жизнь одна, и уехал. Вопрос к Вам: он никчемный и ленивый, который за 3 года сделал больше чем вы за всю свою жизнь или Вы, который остался здесь и прозябает на форуме пытаясь оправдать свое существование? Вам бы не оптимизма, а реализма ....
ТО что он влетел из-за девала - к гадалке не ходи. Но как ресторан В ЦЕНТРЕ Киева оказался убыточным при своём помещении(не надо от 10куе в месяц дяде башлять)? И куда он перебрался сейчас - в Прагу, Лондон или к светочу православия обратно?
Цены на Троещине нереально низкие, ниже чем во многих областных центрах. Упали неадекватно низко? Или так и нужно?
так и должно - это как в том анекдоте про крысу и холеного домашнего хомяка у трои, как и у крысы из анекдота, пиар плохой пиар и традиционная транспортная проблема посмотрим еще шо будет на венике, кстати - тоже те еще ипеня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.