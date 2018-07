Додано: Нед 15 лип, 2018 22:20

николай иванович написав: Троещина...





Цены на Троещине нереально низкие, ниже чем во многих областных центрах. Упали неадекватно низко? Или так и нужно?



так и должно - это как в том анекдоте про крысу и холеного домашнего хомяка

у трои, как и у крысы из анекдота, пиар плохой

пиар и традиционная транспортная проблема

