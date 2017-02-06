Юра поделился инсайдом и исчез на год.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 22:21
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
интересно, это он про аркаду, или укрбуд?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:43
Додано: Нед 15 лип, 2018 23:34
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю юдп, НЛ[/quote]
а может все еще грязнее - ковальсая, дбк-жб?
умеет юра шептуна запустить, канешна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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