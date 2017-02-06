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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1591159215931594

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:21

  Faceless написав:Рад вас видеть

Юра поделился инсайдом и исчез на год.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Faceless написав:Рад вас видеть

Юра поделился инсайдом и исчез на год.


интересно, это он про аркаду, или укрбуд?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:43

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Faceless написав:Рад вас видеть

Юра поделился инсайдом и исчез на год.


интересно, это он про аркаду, или укрбуд?


Думаю юдп, НЛ
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

OzzyR написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:[quote="4408189:Faceless"]Рад вас видеть

Юра поделился инсайдом и исчез на год.


интересно, это он про аркаду, или укрбуд?


Думаю юдп, НЛ[/quote]

а может все еще грязнее - ковальсая, дбк-жб?
умеет юра шептуна запустить, канешна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 04:56

  Faceless написав:
yura_ написав:Расскажу небольшой инсайд...

Сейчас подхалтуриваю на одного гипа з топ-5 застройщиков Киева
Делаю заключения по проектам

Уровень технических решений по отоплению, котельным и теплопунктам ужасающе низок.

Я раньше работал обычно по ТРЦ и там все проектировал по лучшим схемам, а оптимизация уже проводилось не в ущерб показателям (ну понятное дело какойто минус был, не без этого, но в целом результат сохранялся)

И вот я смотрю на то что проектируют по жилью по этим системам и у меня волосы встают дыбом, а глаза навыкате...

Реально какойто колхоз из 90-х, к этим говносистемам не хватает только однострубной системы отопления, а так все бока и хомуты присутствуют какие только можно придумать, и такие о которых я и подумать не мог

Печально это все учитывая стоимость квадрата в этих домах

Если там так делают и стройчасть (не могу проверить, не та специальность) то это вообще стремно
Рад вас видеть

Вау)) Фейцлец, як ситуація з медіанна ЗП к Києві? Сягає 400 Дол/міс на руки? Чи ще ні? І де ваші легендарні електрики і таксисти????чому вторинку валиться домкратом???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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