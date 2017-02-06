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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лип, 2018 22:21
Faceless написав:
Рад вас видеть
Юра поделился инсайдом и исчез на год.
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airmax78
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Додано: Нед 15 лип, 2018 22:27
airmax78 написав: Faceless написав:
Рад вас видеть
Юра поделился инсайдом и исчез на год.
интересно, это он про аркаду, или укрбуд?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 15 лип, 2018 22:43
kingkongovets написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Рад вас видеть
Юра поделился инсайдом и исчез на год.
интересно, это он про аркаду, или укрбуд?
Думаю юдп, НЛ
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OzzyR
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Додано: Нед 15 лип, 2018 23:34
OzzyR написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:[quote="4408189:Faceless"]Рад вас видеть
Юра поделился инсайдом и исчез на год.
интересно, это он про аркаду, или укрбуд?
Думаю юдп, НЛ[/quote]
а может все еще грязнее - ковальсая, дбк-жб?
умеет юра шептуна запустить, канешна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 16 лип, 2018 04:56
Faceless написав:
yura_ написав:Расскажу небольшой инсайд...
Сейчас подхалтуриваю на одного гипа з топ-5 застройщиков Киева
Делаю заключения по проектам
Уровень технических решений по отоплению, котельным и теплопунктам ужасающе низок.
Я раньше работал обычно по ТРЦ и там все проектировал по лучшим схемам, а оптимизация уже проводилось не в ущерб показателям (ну понятное дело какойто минус был, не без этого, но в целом результат сохранялся)
И вот я смотрю на то что проектируют по жилью по этим системам и у меня волосы встают дыбом, а глаза навыкате...
Реально какойто колхоз из 90-х, к этим говносистемам не хватает только однострубной системы отопления, а так все бока и хомуты присутствуют какие только можно придумать, и такие о которых я и подумать не мог
Печально это все учитывая стоимость квадрата в этих домах
Если там так делают и стройчасть (не могу проверить, не та специальность) то это вообще стремно
Рад вас видеть
Вау)) Фейцлец, як ситуація з медіанна ЗП к Києві? Сягає 400 Дол/міс на руки? Чи ще ні? І де ваші легендарні електрики і таксисти????чому вторинку валиться домкратом???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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