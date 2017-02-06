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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15921593159415951596>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Faceless написав:Рад вас видеть

Юра поделился инсайдом и исчез на год.


интересно, это он про аркаду, или укрбуд?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 22:43

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Faceless написав:Рад вас видеть

Юра поделился инсайдом и исчез на год.


интересно, это он про аркаду, или укрбуд?


Думаю юдп, НЛ
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

OzzyR написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:[quote="4408189:Faceless"]Рад вас видеть

Юра поделился инсайдом и исчез на год.


интересно, это он про аркаду, или укрбуд?


Думаю юдп, НЛ[/quote]

а может все еще грязнее - ковальсая, дбк-жб?
умеет юра шептуна запустить, канешна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 07:44

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Faceless написав:Рад вас видеть

Юра поделился инсайдом и исчез на год.


интересно, это он про аркаду, или укрбуд?


Та хз хто там забудовники в Варшаві.

Приклад економії на сірниках - ну чого фасад не У всіх місцях вентильований:-( проте будинок гарний. Особливо на фоні сусідніх.


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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:17

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Немного освобожусь провентилирую вопрос. Если действительно правда, все мое дальнее семейство перебереться нах Дейчланд одним из первых.
Ждем забитых окон.

  Хомякоид написав:Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было.
Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.

Все дальнее семейство переберется разнорабочими? И что с Чабанами?


Старшее поколение разнорабочими, младшее в универы, работать на каникулах, уже сейчас учат активно немецкий, самое младшее в немецкие школы, что-бы с детсва выучить язык.
Уже видел такие семьи с Молдавии которые получили румынские паспорта и осели в Германии. Папа с мамой разнорабочие, старшее чадо со мной в универе, младшее в гимназии.
Если действительно откроют рынок труда, Чабанчики буду сливать, теряется даже призрачная надежда на рост.

Кто не купил, советую не спешить. Как бы потом не пришлось бросать это хозяйство.

вот потому шото я очкую окружать Куйов ковалірками
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:35

Буквально на днях обсуждали, что в центре еще много свободной земли. Как в воду глядели. Уже есть информация об утвержденном ДПТ, застройка на 95 га, почти 11 тыс. квартир. Макс, может, это Ваша будущая квартира?

"В центре Киева начнется масштабное семилетнее строительство жилья" https://strou.net/novosti/2018/1034-v-c ... tvo-zhilya (кстати, кто сейчас делает ремонт - неплохой строительный портал, много толковых статей на строительную тематику).

Как я понимаю, застройка будет тут. И рядом еще большой кусок гуляет.
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Natt
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:38

  flyman написав:вот потому шото я очкую окружать Куйов ковалірками

ОМГ, уже даже "железный флайман" колеблется. Флайман, окружай Киев, не боись. Ну где ты еще найдешь место на Земле, где достаточно воды, средняя температура летом +25, зимой 0(-)5, сейсмо-, урагано-, селе-, наводнение-, цунами- безопасная зона, плодородной почвой, отсутствием опасных насекомых и низкой плотностью населения. Привести бы этот город в порядок - цены бы ему не было.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:42

  Natt написав:Буквально на днях обсуждали, что в центре еще много свободной земли. Как в воду глядели. Уже есть информация об утвержденном ДПТ, застройка на 95 га, почти 11 тыс. квартир. Макс, может, это Ваша будущая квартира?

Скрестил пальцы. 7 лет пролетят - не заметишь. Кстати, есть еще завод Арсенал, от которого потихоньку начинают откусывать по кусочку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:44

airmax78, зная наших, давайте смотреть правде в лицо - берите все 10))) Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет. После Ваших рассказов о ценниках по сотне за метр я даже боюсь представить, сколько тут запросят.

Зато как красиво обещают инфраструктуру, особенно школы)) Хорошо поют...
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:53

  Natt написав:airmax78, зная наших, давайте смотреть правде в лицо - берите все 10))) Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет. После Ваших рассказов о ценниках по сотне за метр я даже боюсь представить, сколько тут запросят.

Зато как красиво обещают инфраструктуру, особенно школы)) Хорошо поют...

По сотні то в центрі. Тут па 50.
Всім процвітання!
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