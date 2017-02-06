Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Немного освобожусь провентилирую вопрос. Если действительно правда, все мое дальнее семейство перебереться нах Дейчланд одним из первых. Ждем забитых окон.
Хомякоид написав:Работников действительно тут не хватает, в 2015 году когда я приехал такого не было. Сейчас подгребают всех студентов на каникулах.
Все дальнее семейство переберется разнорабочими? И что с Чабанами?
Старшее поколение разнорабочими, младшее в универы, работать на каникулах, уже сейчас учат активно немецкий, самое младшее в немецкие школы, что-бы с детсва выучить язык. Уже видел такие семьи с Молдавии которые получили румынские паспорта и осели в Германии. Папа с мамой разнорабочие, старшее чадо со мной в универе, младшее в гимназии. Если действительно откроют рынок труда, Чабанчики буду сливать, теряется даже призрачная надежда на рост.
Кто не купил, советую не спешить. Как бы потом не пришлось бросать это хозяйство.
вот потому шото я очкую окружать Куйов ковалірками
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Буквально на днях обсуждали, что в центре еще много свободной земли. Как в воду глядели. Уже есть информация об утвержденном ДПТ, застройка на 95 га, почти 11 тыс. квартир. Макс, может, это Ваша будущая квартира?
flyman написав:вот потому шото я очкую окружать Куйов ковалірками
ОМГ, уже даже "железный флайман" колеблется. Флайман, окружай Киев, не боись. Ну где ты еще найдешь место на Земле, где достаточно воды, средняя температура летом +25, зимой 0(-)5, сейсмо-, урагано-, селе-, наводнение-, цунами- безопасная зона, плодородной почвой, отсутствием опасных насекомых и низкой плотностью населения. Привести бы этот город в порядок - цены бы ему не было.
Natt написав:Буквально на днях обсуждали, что в центре еще много свободной земли. Как в воду глядели. Уже есть информация об утвержденном ДПТ, застройка на 95 га, почти 11 тыс. квартир. Макс, может, это Ваша будущая квартира?
Скрестил пальцы. 7 лет пролетят - не заметишь. Кстати, есть еще завод Арсенал, от которого потихоньку начинают откусывать по кусочку.
airmax78, зная наших, давайте смотреть правде в лицо - берите все 10))) Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет. После Ваших рассказов о ценниках по сотне за метр я даже боюсь представить, сколько тут запросят.
Зато как красиво обещают инфраструктуру, особенно школы)) Хорошо поют...
Natt написав:airmax78, зная наших, давайте смотреть правде в лицо - берите все 10))) Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет. После Ваших рассказов о ценниках по сотне за метр я даже боюсь представить, сколько тут запросят.
Зато как красиво обещают инфраструктуру, особенно школы)) Хорошо поют...