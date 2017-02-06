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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1593159415951596>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет.

7 лет строить на одном участке? Ну конечно же это почерк KAN-девелопмент.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:04

  kingkongovets написав:Зображення

цоколь в Бучі :D
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:08

  antey1969 написав:По инициативе жены сели на диету(1300-1500 кКалл) И прикиньте, укладываемся в 200 грн в день - 6000 в месяц на 3 чел. Зауважал Вашу жену

а хтось ще не вірив, що я в Польщі у дієту з 300 (2100 грн) злотих вкладався в місяць
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:09

"Типичный Виноградарь"

Двенадцать человек под воздействием наркотических препаратов набежали на детскую площадку и забросали камнями детей, распыляя газовый баллончик.

В Киеве неизвестные молодые люди атаковали детскую площадку и забросали ее камнями. Также они распылили газ из баллончика. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщает Kyiv Live.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Ужвий 4в. Нападавших было 12 человек.

"Только что на ж/м Виноградарь по адресу ул. Ужвий 4в, на детской площадке группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей, распыляя газовый баллончик Терен-4 м в сторону детей, после чего избили ребят, играющих на площадке! Полиция не реагирует", - говорится в сообщении.

https://korrespondent.net/city/kiev/399 ... ploschadke
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:11

Кстати, там же нашла инфу о застройке 22 га между Здолбуновской и Ревуцкого (Аркада?) и 150 га (!) в Голосеевском районе - в границах Голосеевского проспекта и Васильковской. Шота прогноз что стройки встанут не сбывается. Стартуя с такими масштабными проектами, застройщики же на что-то рассчитывают...

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет.

7 лет строить на одном участке? Ну конечно же это почерк KAN-девелопмент.

Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:17

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:вот потому шото я очкую окружать Куйов ковалірками

ОМГ, уже даже "железный флайман" колеблется. Флайман, окружай Киев, не боись. Ну где ты еще найдешь место на Земле, где достаточно воды, средняя температура летом +25, зимой 0(-)5, сейсмо-, урагано-, селе-, наводнение-, цунами- безопасная зона, плодородной почвой, отсутствием опасных насекомых и низкой плотностью населения. Привести бы этот город в порядок - цены бы ему не было.

рядом ЧАЕС, який з 2019 буде ядерною свалкою для ЄС ...
ти ще забув упом"янути наших людей - "золотий генофонд людства"

Наши люди скоро кто в Пільшу уедет, кто умрет. А сюда привезут более качественных людей. Окружай - не меняй планов в разгар битвы.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:18

  Natt написав:Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево?


в центре - это на антоновича скорее всего
бывшая стоянка напротив ресторана славянский
изначально планировали там влупить пафосный бц, но сейчас наверное там будет не менее пафосный жк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:22

  Natt написав:Кстати, там же нашла инфу о застройке 22 га между Здолбуновской и Ревуцкого (Аркада?) и 150 га (!) в Голосеевском районе - в границах Голосеевского проспекта и Васильковской. Шота прогноз что стройки встанут не сбывается. Стартуя с такими масштабными проектами, застройщики же на что-то рассчитывают...

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет.

7 лет строить на одном участке? Ну конечно же это почерк KAN-девелопмент.

Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево?

Скорее всего это UDP. Кану есть что строить на 5 лет вперед. А вот у UDP Новолипки и Бульвар Фонтанов закончатся и все, приехали. С Бульвара Фонтанов они плавно перенесут технику на площадку Бульвара Фонтанов 2, а с Новолипок - как раз на тот участок.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Кстати, там же нашла инфу о застройке 22 га между Здолбуновской и Ревуцкого (Аркада?) и 150 га (!) в Голосеевском районе - в границах Голосеевского проспекта и Васильковской. Шота прогноз что стройки встанут не сбывается. Стартуя с такими масштабными проектами, застройщики же на что-то рассчитывают...

А что им в гроб ложиться? Акула утонет, если остановится. Столбить участки, рисовать планы это одно, а собрать деньги по сегодняшним ценам, это другое.
Будут строить по мере финансирования. Эта стройка, если начнется, то на десятилетия.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:24

  Natt написав:Кстати, там же нашла инфу о застройке 22 га между Здолбуновской и Ревуцкого (Аркада?) и 150 га (!) в Голосеевском районе - в границах Голосеевского проспекта и Васильковской. Шота прогноз что стройки встанут не сбывается. Стартуя с такими масштабными проектами, застройщики же на что-то рассчитывают...

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет.

7 лет строить на одном участке? Ну конечно же это почерк KAN-девелопмент.

Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево?

пилососять лаве, поки пилососиться, а потім як БС у 2014 - але без Понда
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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