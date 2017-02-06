Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
antey1969 написав:По инициативе жены сели на диету(1300-1500 кКалл) И прикиньте, укладываемся в 200 грн в день - 6000 в месяц на 3 чел. Зауважал Вашу жену
а хтось ще не вірив, що я в Польщі у дієту з 300 (2100 грн) злотих вкладався в місяць
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Двенадцать человек под воздействием наркотических препаратов набежали на детскую площадку и забросали камнями детей, распыляя газовый баллончик.
В Киеве неизвестные молодые люди атаковали детскую площадку и забросали ее камнями. Также они распылили газ из баллончика. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщает Kyiv Live.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Ужвий 4в. Нападавших было 12 человек.
"Только что на ж/м Виноградарь по адресу ул. Ужвий 4в, на детской площадке группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей, распыляя газовый баллончик Терен-4 м в сторону детей, после чего избили ребят, играющих на площадке! Полиция не реагирует", - говорится в сообщении.
Кстати, там же нашла инфу о застройке 22 га между Здолбуновской и Ревуцкого (Аркада?) и 150 га (!) в Голосеевском районе - в границах Голосеевского проспекта и Васильковской. Шота прогноз что стройки встанут не сбывается. Стартуя с такими масштабными проектами, застройщики же на что-то рассчитывают...
Serg-ik написав:
Natt написав:Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет.
7 лет строить на одном участке? Ну конечно же это почерк KAN-девелопмент.
Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево?
flyman написав:вот потому шото я очкую окружать Куйов ковалірками
ОМГ, уже даже "железный флайман" колеблется. Флайман, окружай Киев, не боись. Ну где ты еще найдешь место на Земле, где достаточно воды, средняя температура летом +25, зимой 0(-)5, сейсмо-, урагано-, селе-, наводнение-, цунами- безопасная зона, плодородной почвой, отсутствием опасных насекомых и низкой плотностью населения. Привести бы этот город в порядок - цены бы ему не было.
рядом ЧАЕС, який з 2019 буде ядерною свалкою для ЄС ... ти ще забув упом"янути наших людей - "золотий генофонд людства"
Наши люди скоро кто в Пільшу уедет, кто умрет. А сюда привезут более качественных людей. Окружай - не меняй планов в разгар битвы.
Natt написав:Кстати, там же нашла инфу о застройке 22 га между Здолбуновской и Ревуцкого (Аркада?) и 150 га (!) в Голосеевском районе - в границах Голосеевского проспекта и Васильковской. Шота прогноз что стройки встанут не сбывается. Стартуя с такими масштабными проектами, застройщики же на что-то рассчитывают...
Serg-ik написав:
Natt написав:Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет.
7 лет строить на одном участке? Ну конечно же это почерк KAN-девелопмент.
Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево?
Скорее всего это UDP. Кану есть что строить на 5 лет вперед. А вот у UDP Новолипки и Бульвар Фонтанов закончатся и все, приехали. С Бульвара Фонтанов они плавно перенесут технику на площадку Бульвара Фонтанов 2, а с Новолипок - как раз на тот участок.
Natt написав:Кстати, там же нашла инфу о застройке 22 га между Здолбуновской и Ревуцкого (Аркада?) и 150 га (!) в Голосеевском районе - в границах Голосеевского проспекта и Васильковской. Шота прогноз что стройки встанут не сбывается. Стартуя с такими масштабными проектами, застройщики же на что-то рассчитывают...
А что им в гроб ложиться? Акула утонет, если остановится. Столбить участки, рисовать планы это одно, а собрать деньги по сегодняшним ценам, это другое. Будут строить по мере финансирования. Эта стройка, если начнется, то на десятилетия.
Natt написав:Кстати, там же нашла инфу о застройке 22 га между Здолбуновской и Ревуцкого (Аркада?) и 150 га (!) в Голосеевском районе - в границах Голосеевского проспекта и Васильковской. Шота прогноз что стройки встанут не сбывается. Стартуя с такими масштабными проектами, застройщики же на что-то рассчитывают...
Serg-ik написав:
Natt написав:Но вот очень интересно, кто из застройщиков зайдет.
7 лет строить на одном участке? Ну конечно же это почерк KAN-девелопмент.
Тоже, кстати, о них подумала. У них как раз вроде два проекта должны стартовать - один в центре точечная застройка, а второй крупный какой-то. Может, этот или Голосеево?
пилососять лаве, поки пилососиться, а потім як БС у 2014 - але без Понда
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.